Helsinki

Kuva: Jussi Leinonen

Kaupan alalla ei lämmetä ehdotukselle asiakkaiden velvoittamisesta kasvomaskin käyttöön Uudellamaalla. Esimerkiksi etujärjestö Kaupan liitto ilmaisi keskiviikkona kielteisen kantansa asiakkaiden maskipakkoon. Liiton mukaan maskin käytön velvoittamista oli selvitetty jo elokuussa Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa.

– Maskipakon määrittäminen asiakkaille ei ole suositeltavaa, sillä henkilöstöllä ei ole lain sallimia keinoja estää maskittomien henkilöiden asioimista myymälässä, liitto sanoo kannanotossaan.

Liiton mukaan asiakasta ei voi velvoittaa maskin pukemiseen edes siinä tilanteessa, että maskia tarjotaan tälle ilmaiseksi.

Kasvomaskivelvoite nostettiin esiin tiistaina pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän vetoomuksessa. Ryhmä toivoi, että yksityiset elinkeinonharjoittajat velvoittaisivat asiakkailtaan kasvomaskin käyttöä tilanteissa, joissa tapahtuu kohtaamista ihmisten välillä.

"Suositus on nähdäksemme oikea linja"

K-ryhmän kaupoissa asiakkaille suositellaan kasvomaskin käyttöä, mutta kauppareissu ei tyssää puuttuvaan suojaan.

– Toimimme sellaisella alueella, jota on vaikea ryhtyä rajoittamaan. Ruokaostoksille pääsy on aika lailla perustarve. Suositus on nähdäksemme tässä kohtaa se oikea linjaKeskon K-Citymarket-ketjun johtaja Ari Sääksmäki sanoo STT:lle.

Myös Lidl ilmoittaa sähköpostitse jatkavansa suosituslinjalla. S-ryhmässä on myös toistaiseksi voimassa maskin käytön suositus.

– Asiakkaan pakottaminen käyttämään maskia on iso kysymys. Olemme pohtineet, miten tällainen voitaisiin toteuttaa, mutta asiaan liittyy paljon juridisia kysymyksiäSOK:n riskienhallintayksikön päällikkö Mikko Koskinen sanoo.

Koskisen mukaan päivittäistavarakaupan järjestö PTY ilmoittanee kantansa torstaina, jota myös S-ryhmä noudattaa.

Maskit lisääntyvät asiakkailla ilman pakkoa

STT:n tavoittamat kauppaketjut kokivat, että asioinnin turvallisuus on hyvällä tasolla. Havainto kaupoissa on se, että asiakkaiden kasvomaskien käyttö on lisääntynyt. Alueellista vaihtelua maskien käytössä on usein tautitilanteen mukaan.

– Se lisääntyy varsinkin niillä alueilla, joissa esiintymismäärät ovat radikaalisti nousseet. Kun Vaasan alueella menee kauppaan, niin kyllä siellä ihmiset maskeja käyttää, Keskon Sääksmäki toteaa.

Turvallisuutta lisää Sääksmäen mukaan se, että asiakkaat ovat koronaepidemian aikana muuttaneet asiointiaikojaan. Perinteisten ruuhkatuntien asiakasmäärät jakautuvat nyt myös aamuille ja illoille.

Ruoan verkkokauppa kasvoi Keskon ja SOK:n mukaan kevään aikana valtavasti, pysytteli kesän aikana tavanomaista korkeammalla tasolla ja on taas kääntynyt kasvuun.

– Olemme nyt 2,5-kertaisella myynnin tasolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, Koskinen kertoo.