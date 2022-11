Helsinki

Suomen Kirjasäätiö on julkistanut kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon tämän vuoden ehdokkaat. Palkinnon saajaksi on ehdolla yhteensä kuusi teosta: Olli Jalosen Stalker-vuodet (Otava), Marja Kyllösen Vainajaiset (Teos), Heikki Kännön Ihmishämärä (Sammakko), Iida Rauman Hävitys: Tapauskertomus (Siltala), Sami Tissarin Krysa (Aula & Co) sekä Eeva Turusen Sivistynyt ja miellyttävä ihminen (Siltala).

Neljälle kuudesta kirjailijasta Finlandia-ehdokkuus on ensimmäinen.

Kolme ehdokasteosta käsittelee ihmisen aiheuttamaa tuhoa

Ehdolla olevista teoksista useampi käsittelee jollain tavalla ihmisen tuhoamaa planeettaa tai sivilisaatiota.

Ensimmäistä kertaa ehdokkaana olevan Iida Rauman romaani käsittelee kouluväkivaltaa, ekokatastrofia ja Turun tuhoutumista. Hävitys on Rauman kolmas romaani.

Taidemaalari ja kirjailija Heikki Kännö oli Finlandia-ehdokkaana myös vuonna 2020 Runoilija-romaanillaan. Ihmishämärä-romaanissa ihminen on tuhonnut planeettansa elinkelpoisuuden ja vanhat jumalat palaavat takaisin.

Esikoisteoksellaan Finlandia-ehdokkuuden napannut pohjoiskarjalainen metsuri Sami Tissari käsittelee dystooppisessa romaanissaan sitä, miten pienestä maailmanjärjestys voi olla kiinni. Katastrofin aiheuttanut kertoja päätyy syrjäiseen erämaamökkiin ja kertoo, miksi sivilisaatio katosi.

Olli Jaloselle kuudes Finlandia-ehdokkuus

Paitsi kirjailijana myös muun muassa toimittajana, tiedottajana ja tutkijana toimineelle Olli Jaloselle Finlandia-ehdokkuus on jo kuudes. Hän on voittanut kaunokirjallisuuden Finlandian kahdesti, vuonna 1990 romaanilla Isäksi ja tyttäreksi sekä vuonna 2018 romaanilla Taivaanpallo.

Tänä vuonna ehdokkuuden saanut Jalosen romaani Stalker-vuodet kertoo nuoresta opiskelijasta, joka palkataan raportoimaan entisten koulutoveriensa elämästä ja poliittisista asenteista salaisessa tutkimuksessa.

Ensimmäistä kertaa ehdolla olevan Marja Kyllösen romaani kertoo lapsettomuudesta ja sen seurauksista, sukupolvien ketjusta ja selittämättömistä voimista. Vainajaiset on Kyllösen kolmas romaani.

Arkkitehti ja kirjailija Eeva Turusen teoksen kertoja tyhjentää kuolleen ukkinsa taloa, järjestää hautajaisia ja yrittää suoriutua täydellisesti, vaikka se ei ole mahdollista. Ehdokasteos on Turusen toinen romaani. Myös Turunen on ensimmäisen kerran Finlandia-palkinnon ehdokkaana.

Finlandia jaetaan kolmessa kategoriassa

Kaunokirjallisuuden Finlandia-voittajan valitsee tänä vuonna piispa Mari Leppänen.

Valintalautakunnan puheenjohtajana toimi kirjallisuudentutkija Veli-Matti Pynttäri. Valintalautakunnan muut jäsenet olivat Kalevan vastaava päätoimittaja Sanna Keskinen sekä HS Vision tuottaja Anu-Elina Lehti.

Voittajat ja lukijoiden suosikit kolmessa kategoriassa julkistetaan 30. marraskuuta. Jokainen palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa.

Finlandia-palkinto perustettiin vuonna 1984. Siitä kilpailivat vuoteen 1989 asti kaunokirjallisuuden ohella myös tietokirjat, kunnes tietokirjoille perustettiin oma Finlandia-palkintonsa. Lisäksi Finlandia-palkinto jaetaan lasten- ja nuortenkirjallisuuden kategoriassa.

Viime vuonna kaunokirjallisuuden Finlandian voitti Jukka Viikilän Taivaallinen vastaanotto.