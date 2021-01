Viehättävä Mikaela Lupu näyttelee jalosukuisen perheen Carlota-tytärtä portugalilaisessa draamasarjassa. Kuva: Vicky Gonzalez

Vidago Palace





Aurinkoinen Portugali ja varakkaan väen suosima vanhanajan luksushotelli. Romantiikkaa ja ylellisiä juhlia vastapainonaan vakoilua ja vaarallisia pakoretkiä. Teeman uusi draamasarja Vidago Palace viehättää jo yksistään miljöönsä takia sekä siksi, että on virkistävää kuulla portugalin kieltä tv-sarjassa.

Pintatasoltaan silkkaa saippuaa

Vuoteen 1936 sijoittuva tarina on pintatasoltaan silkkaa saippuaa. Aatelissukuinen, mutta varaton perhe on naittamassa Carlota-tytärtään miljonääriperheen pojalle. Häitä valmistellaan komeassa kylpylähotellissa, mutta morsian on vastahakoinen. Hän on nimittäin menettänyt sydämensä hotellissa työskentelevälle tarjoilijapojalle.

Ajankuvaa luovat Berliinin olympialaiset, joita hotellissa lomailevat turistit kuuntelevat radiosta. Lähietäisyydellä puolestaan käydään Espanjan sisällissotaa, ja sen levottomuuksiin Carlotan rakastama tarjoilijapoikakin sotkeutuu vapaaehtoisena.

Luokkaerot eivät voi estää todellista rakkautta, julistaa tarina. Ennen kuin tähän loppuratkaisuun päästään, tarvitaan loputon määrä juonitteluja, väärinkäsityksiä, vakoilijoita ja vaarallisia tilanteita.

Huumoria edustavat sulhasen hössöttävät vanhemmat, joilla on rahaa ja sydämellisyyttä enemmän kuin käytöstapoja. Myös vanhapiikasisarukset hotellin vakioasiakkaina ovat melkoinen karikatyyri, mutta olkoot. Yllätyksillä lastattu sarja pitää muilta osin otteessaan.

Yle Teema & Fem klo 20.00