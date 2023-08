Oulussa on ollut pitkään ongelma, kun kaupungista on puuttunut selviämisasema. Kuvituskuva. Kuva: Lehto Katja

Oulussa aloittaa syyskuussa toimintansa kauan odotettu selviämisasema. Kontinkankaalle sijoittuva selviämisasema on alkuvaiheessa viisipaikkainen ja se on avoinna viikonloppuisin perjantai-illasta maanantai-iltapäivään.

Selviämisasemalla seurataan päihtyneiden henkilöiden terveydentilaa, jotka eivät tarvitse muuta päivystyksellistä terveydenhoitoa. Selviämisasemalla henkilöstö kartoittaa päihdeongelmaisten tilannetta sekä neuvoo ja ohjaa palveluiden piiriin.

Selviämisasema toimii osana Päihdeklinikan toimintaa ja sinne ohjaudutaan viranomaisten kautta.

Hyvinvointialueen perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS psykiatrian toimialuejohtaja Leena Mämmi-Laukan mukaan poliisi on tähän asti joutunut toimittamaan päihtyneet tarvittaessa putkaan.

Päivystyksellistä sairaanhoitoa vaativien päihtyneiden potilaiden selviämishoito toteutetaan edelleen Oulun yhteispäivystyksessä.

Selviämisasema tarjoaa paikan päihtyneille henkilöille, jotka eivät kykene sillä hetkellä huolehtimaan omasta terveydestään ja turvallisuudestaan raskaan päihtymystilan vuoksi.

Mämmi-Laukan mukaan viisipaikkainen selviämisasema ei ole tarpeeseen nähden välttämättä riittävä, mutta toimintaa lähdetään kehittämään pilottina. Toimintaa on hänen mukaansa tarkoitus arvioida ja kehittää. Ensi vuonna on mahdollisuus saada myös valtionavustusta.

Selviämisasema on tarkoitus avata viikon päästä perjantaina, kunhan viimeisetkin tekniset järjestelmät saadaan sitä ennen kuntoon. Selviämisasema sijoittuu osoitteeseen Kajaanintie 48 C H-siipi. Asema on auki perjantaista kello 21.30 maanantaihin klo 14 asti.