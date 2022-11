Katujengien väkivallanteot ovat olleet viime aikoina kasvussa Suomessa. Poliisin tietoon on tullut tänä vuonna enemmän esimerkiksi epäiltyjä ryöstöjä kuin aiempina vuosina. Poliisin mukaan katujengit koostuvat pääosin maahanmuuttajataustaisista nuorista. Suurimmalla osalla heistä on juuret Lähi-idässä, osa on somalitaustaisia.

Katujengiongelma on pääosin seurausta epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta.