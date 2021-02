Hanna tapaa komean Markuksen ja ihastuu, mutta mies katoaa yllättäen ennen kuin suhde ehtii edes alkaa. Kuva: Jolle Onnismaa

Viime vuosien Vares-leffojen paras – välillä jopa ainoa hyvä – puoli on ollut Antti Reinin nimirooli. Rikostapausten ja kantakapakan väliä ajelehtivan turkulaisen yksityisetsivän hahmo tavoittaa Reijo Mäen kirjojen vatsahapot ja puolikyynisen asenteen.

Reini on kelpo filminäyttelijä, mutta Suomen pääministerinä Saara Cantellin elokuvassa hän ei oikein ehdi vakuuttaa. Hutera ote romanttisen komedian kliseistä on sen ongelma yleisemminkin. Anna-Maija Tuokko on fysioterapeuttisinkku Hanna. Ilkka Villi on Markus, unelmien mies. (Suomi 2013)