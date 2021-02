Televisio tänään

”No Billy, I haven’t done that dance since my wife died” (Ei Billy, en ole tanssinut noin vaimoni kuoleman jälkeen), aloittaa miesääni Billie Eilishin kappaleen My Strange Addiction. Etäisesti tuttu äänensävy ei ainakaan vähennä kiehtovan lauluntekijän debyyttialbumin tummaa, alakuloista viehätystä.

Leffafriikki saattaa tunnistaa äänen näyttelijä Steve Carelliksi. The Office -sarjan amerikkalaisversion fanit tietävät puolestaan, että pennsylvanialaisen Dunder Mifflin -paperifirman pikkupomo Michael Scott on siinä yhdessä noloista tilanteistaan. Jaksossa työpaikan väki on työstänyt kankean tanssikohtauksen omaan leffaprojektiinsa.