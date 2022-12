Oulun kaupungissa on laadittu tarkat suunnitelmat ennalta tiedossa olevien kahden tunnin sähkökatkojen varalta. Varautumissuunnitelmia on päivitetty kaikilla toimialoilla ja varavoiman toimivuutta on testattu niissä kaupungin toimipisteissä, missä varavoimalähde on käytössä. Sähkökatkojen varalle on myös harjoiteltu käytännön tilanteissa toimimista, kertoo Oulun kaupungin konsernijohtaja ja Oulun kaupunginjohtajan viransijaisena helmikuulle saakka toimiva Ari Alatossava.

Alatossava johtaa tänä syksynä perustettua Oulun kaupungin varautumisryhmää, johon kuuluu kaupungin lisäksi edustajia muun muassa Oulun Energialta, vuokrataloyhtiö Sivakasta ja Oulun Vedeltä. Varautumisryhmä toimii samantapaisesti kuin koronakriisin vuoksi perustettu koronatilannekuvaryhmä ja sen tarkoituksena on löytää keinoja, joilla Oulussa voidaan valmistautua ja varautua etukäteen sähköpulan riskiin, joka on korkeimmillaan tulevina kuukausina.