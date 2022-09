Suomen riistakeskus on julkaissut tuoreet tilastot hirven pyyntimääristä. Oulun toimialueella on kaadettu 14.9.2022 mennessä kaikkiaan 75 hirveä. Niistä aikuisia on 47 ja vasoja 28.

Ylivoimainen enemmistö hirvistä on kaadettu Kuusamon ja Taivalkosken riistanhoitoyhdistysten alueella metsästävien seurojen ja seurueiden toimesta. Näillä alueilla on jo täysimittainen hirvijahti käynnissä toisin kuin muualla maakunnassa.