Oulu

Juha Hänninen on Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Kuva: Matti Räty

Arvokkaat oululaiset, lähestymme yhtä vuoden hienoimmista hetkistä, kun vuosi vaihtuu uudeksi. Uusi vuosi kuulostaa sanaparina aina yhtä juhlalliselta ja toiveikkaalta. Vuosi 2021 on kaikkien mahdollisuuksien vuosi, kun vain itse uskomme näin. Päättäjänä haluan korostaa, että kaupungin tärkein tehtävä on taata asukkailleen turvallinen arki. Yrittäjät varmistavat kuntien palvelut. Yrittäjät luovat työpaikkoja, niiden kautta tulee verotuloja ja hyvinvointia oululaisille.

Sivistys rakentaa Oulua. Oulu on edelleen vahva koulukaupunki. Koulutus on kautta aikain ollut yksi kaupunkimme menestymisen edellytyksistä. Opettajat, oppilaat ja perheet ovat joutuneet tänä korona-aikana uudenlaisen haasteen eteen, kun pääosa opetuksesta siirtyi verkkoon. Koulutyö on saatu kuitenkin hyvin hoidettua myös etänä.

Samoin nuorisotyötä on tehty onnistuneesti etäyhteyksillä. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta on erityisesti pidettävä huolta kriisin aikana. Elämää pohjustetaan lapsuudessa ja nuoruudessa. Oulu kantaa ehkä arvokkainta titteliä minkä kaupunki voi saada: Oulu on Unicefin lapsiystävällinen kunta. Ensi vuonna vietämme oululaisen varhaiskasvatuksen 120-vuotisjuhlavuotta. Hyvin hoidettu varhaiskasvatus on parasta syrjäytymisen ennaltaehkäisyä.

Korkeakoulujen aloituspaikkojen määrä kasvoi meillä tänä vuonna. Erityisen iloinen uutinen on, että yliopistossamme alkaa psykologikoulutus.

Koulusivistyksen rinnalla kulkee toinen tärkeä lapsen ja nuoren elämää kantava voima. Se on liikunta. Voin ylpeästi muistuttaa, että Oulu on palkittu vuoden liikkuvimpana kuntana. Valinta ei ole sattumaa: Ansioitunut liikuntatyömme on huomattu myös muualla Suomessa.

Liikunta- ja kulttuuripalveluiden merkitys terveyden, yhteisöllisyyden sekä psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä on tullut esille erityisesti koronan aikana. Oulussa liikuntapalvelut halutaan olevan kuntalaisten saavutettavissa iästä, sukupuolesta, varallisuudesta, liikuntataidoista tai -aktiivisuudesta huolimatta. Vuoden 2021 alusta seniorikorttia voi käyttää myös viikonloppuisin. Keväällä 2021 valmistuu Ouluhallin perusparannus- ja laajennushanke, samoin Kaakkurin liikuntamaan rakentaminen valmistuu. Liikunta on parasta lääkettä moneen vaivaan.

Puhumme Oulusta Pohjois-Suomen veturina ja pääkaupunkina. Samalla puhumme hyvän arjen kaupungista. Me välitämme toisistamme: Keväällä vaativana korona-aikana käynnistimme useiden toimijoiden Oulu-avun. Sen avulla selvitettiin yli 70-vuotiaiden kotona selviytymistä ja arjen tuen tarpeita.

Oulu rakentuu vauhdikkaasti. Tänä vuonna olemme vilkkaasti keskustelleet varsinkin yliopiston sijoittumisesta Raksilaan. Tämä keskustelu viestii siitä, että olemme suuresti kiinnostuneita kaupunkisuunnittelustamme. Merkittäviä menossa olevia hankkeita ovat Asemakeskus ja Hartaanselän alueet. Oulun kehittymistä aidoksi merikaupungiksi on myös edistetty. Oulussa järjestetään asuntomessut vuonna 2025.

Lastenkulttuurikeskuksen sijoittamista kehittyvään keskustakirjastoon suunnitellaan ja vieläpä niin, että lapsia ja nuoria otetaan mukaan suunnitteluun. Olemme myös saaneet vuoteen 2030 asti ulottuvan kulttuuristrategian, joka nostaa taiteen ja kulttuurin merkitystä Oulun kehityksessä.

Emme elä täällä pohjoisessa umpiossa, piilossa muulta maailmalta. Meille oululaisille on tärkeää vaikuttaa meitä koskeviin päätöksiin, ja se tapahtuu pääosin siellä, missä tärkeitä päätöksiä Oulun kannalta tehdään eli Helsingissä. Kaupunkimme edistää aktiivisesti koko Pohjois-Suomen tärkeitä valtakunnallisia liikenneyhteyksiä ja muita tärkeitä yhteisiä asioita. Näin olemme toimineet myös tänä poikkeusaikana, jolloin olemme tavanneet paljon valtakunnallisia päättäjiä verkkoyhteyksien välityksellä.

Hyvinvointikeskusmallistamme on tullut osa kansallista sote-uudistusta. Toisin sanoen, oululainen osaaminen on valtakunnassamme huomioitu. Valmistaudumme myös ensi vuoden aikana rokottamaan sote-henkilöstöä ja kuntalaisia. Erityiskiitokset koko kaupungin henkilöstölle vaativassa tehtävässä. Toivotan teille voimia ja jaksamista!

Olkoon uusi vuosi 2021 yhteistyön, sydämen sivistyksen ja luottamuksen vuosi. Minulla on esitys ensi vuodeksi: Noustaan yhdessä näkemään kaupunkimme paras. Puhutaan Oulusta positiivisesti, sillä me jokainen olemme Oulun kaupungin viestintäpäälliköitä. Muodostetaan henkisesti yhteinen Oulu-puolue.

Uskon, että kaupungissamme asuu enemmän Oulua ja isänmaata rakastavia ihmisiä kuin vastakkainasettelijoita ja aitojen rakentajia. Ajatuksista ja sanoista tulee tekoja. Haluan lähettää teille lähimmäisenrakkauden sanoman. Kohdataan ensi vuonna lähimmäisemme kuten haluamme itsekin tulla kohdatuiksi.

Oulun kaupunginvaltuuston puolesta kiitän oululaisia kuluneesta vuodesta, ja erinomaista ja turvallista uutta vuotta 2021!

Juha Hänninen