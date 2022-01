Kati Kivimäki on ensimmäinen nainen Liigan toimitusjohtajan tehtävässä. Kuva: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Jääkiekon SM-liiga Oy on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Kati Kivimäen, joka siirtyy tehtävään Helsingissä sijaitsevan kauppakeskus Mall of Triplan toimitusjohtajan työstä.

Valinta on historiallinen, sillä Kivimäki on ensimmäinen nainen Liigan toimitusjohtajana. Hänen edeltäjänsä Riku Kallioniemi on ollut toimessaan vuodesta 2016 lähtien.