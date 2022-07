Liminka

Riku Katainen rakentaa Limingan Kotirantaan vaimonsa Katariinan kanssa. Kataisen arvion mukaan heidän talopakettinsa kustannukset ovat nousseet kymmeniä tuhansia euroja viime vuoteen verrattuna. Kuva: Mirko Kovalainen

Limingan Kotirannan uudella omakotitaloalueella on vielä rakentamisen osalta rauhallista. Tällä hetkellä alulle on pyöräytetty kaksi rakennustyömaata. Toinen näistä on vuosi sitten Liminkaan töiden perässä muuttaneen Riku Kataisen sekä hänen vaimonsa Katariinan rakennuspaikka.

Riku Katainen on tyytyväinen asuinalueen perällä olevaan kulmatonttiin, joka on sijainniltaan kaikin puolin toimiva.