Farmaseutti Juha Pätsi kertoo, että visiiriin tottuu helposti ja se tuntuu käytössä vähän samanlaiselta kuin silmälasit. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Juha Pätsi

Farmaseutti, Oulun Yliopiston apteekki

– Työpaikalla meillä on keväästä asti ollut käytössä työnantajan tarjoamia kertakäyttöisiä maskeja. Aika lailla koronaepidemian alkumetreillä täällä henkilökunta päätti tehdä kimpassa tilauksen visiireistä. Ne taisivat maksaa jotain 17 euroa kappale. Siitä asti olen sitä käyttänyt.

– Jotkut ihmiset katsovat sitä vähän huvittuneena tai hämmästyneenä. Olen kuullut heittoja, että oletkos sinä hitsari tai maalivahti. Se toimii kätevästi, ei haittaa hengittämistä, eikä muutenkaan ole erityisen epäkäytännöllinen. Alussa piti vähän tähtäillä, että mihin se kuminauha kannattaa laittaa, mutta ei se hirveästi totuttelua vaatinut. Se on vähän niin kuin silmälasit, kun sen panee päähän, niin välillä unohdan sen kokonaan. Joskus, jos pitää mennä johonkin ahtaaseen paikkaan, se saattaa vähän kolahdella mutta harvoin.

– Kerran unohdin täysin, että minulla on visiiri päässä. Rupesin syömään banaania ja huomasin vasta yrittäessäni panna sitä suuhun, että siinähän on visiiri matkalla. Työkaverit irvailivat siitä aika pitkään.

Kosmetologi Essi Keisu kertoo, että kun höyryhengittelee itseään päivän, se näkyy myös ihossa. Kasvomaskin aiheuttama agne on yleistynyt asiakkailla. Kuva: Pekka Peura

Essi Keisu

Kosmetologi, yrittäjä, Kauneushoitola Beauty Spot

– Olen tehnyt töitä kasvomaski päällä useamman kerran viikossa viime kuukausina. Maski on yleensä päällä yhtäjaksoisesti enintään puolitoista tuntia, ei onneksi sen pitempään. Käytämme maskia tilanteen mukaan, jos asiakas kuuluu riskiryhmään tai hän toivoo sitä. Kysymme sitä aina asiakkaalta.

– Maskeja meillä on aina hoitolassa, mutta nyt niitä on tilattu enemmän varastoon ja on meillä kangasmaskejakin. En ole huomannut niissä suuria eroja, toki jos maski on paksumpi, niin on se kuumempi.

– Sen verran tutuksi sen käyttö on tullut, että arvostan kyllä kovasti heitä, jotka sitä jatkuvasti joutuvat työssään käyttämään. Varsinkin fyysisessä työssä, kuten karvanpoistossa, siinä tulee hiki ja huomaa, että hengitys vaikeutuu ja hikoilee enemmän. Iho selvästikin kuivuu ja se saattaa aiheuttaa epäpuhtauksia sille alueelle, mihin maski osuu. Asiakkaissa maskin aiheuttama agne on yleistynyt. Kun höyryhengittelee itseään päivän, niin kyllä se voi vaikuttaa ihoon. On aina helpotus ottaa se pois. Hoitotilannekin tuntuu vähän erilaiselta maski kasvoilla, kun asiakas ei näe ilmeitäni samalla tavalla kuin normaalisti.

Vanhustyön pastori Markku Palosaari tottui sairaalapappina kasvomaskin käyttöön jo ennen koronaepidemiaa. - Varsinkin jos puhuu, pitää vetää kunnolla henkeä, että saa raikasta ilmaa, hän kertoo. Kuva: Pekka Peura

Markku Palosaari

Vanhustyön pastori, Oulun seurakuntayhtymä

– Kun laitoksissa alettiin keväällä käyttää kasvomaskeja, siitä asti ne ovat kuuluneet entistä tiiviimmin työhöni. Sairaalapapin työssä kaikki suojavälineet, maskit, visiirit, suojapuvut ja suojakäsineet ovat tulleet hyvinkin tutuiksi. Käymme ihmisten luona, kun he ovat eristyksissä, se ei ole uusi asia. Nyt maski on ollut käytössä myös kotikäynneillä, joita on tehty hyvin rajoitetusti.

– Kasvomaskia käyttäessä täytyy keskittyä vetämään ilmaa, että säilyy virkeänä. Varsinkin jos puhuu, pitää muistaa vetää kunnolla henkeä, että saa raikasta ilmaa. Siihen kyllä oppii ja se alkaa tulla automaattisesti.

– Ilmeethän peittyvät maskin alle, ja usein myös se toinen ihminen puhuu maskin takaa. Luulen, että poikkeustilanteessa me kaikki toimimme luontaisesti niin, että etsimme sitä mikä viestittää: katseet, äänensävy, äänen korkeus, tauot, käytämme kaikkia niitä. Se on vähän muuttunutta kommunikaatiota. Se on myös vaativaa, koska luontaisesti haluamme kontaktissa ollessamme nähdä kasvot. Tilanteeseen liittyy nyt vielä se, että täytyy pitää etäisyyttä, eikä saa koskea. Ne ovat isoja asioita vuorovaikutuksessa.

– Oma kokemukseni on, että maskin käyttöön tottuu nopeasti. Minusta on kyllä hyvä asia, että maskeja on tässä tilanteessa ja että niitä käytetään.

Lähihoitaja Pia Saarinen odottaa jo kovasti normaalioloja. Hänen työssään maski on käytössä koko pitkän työvuoron. Esimerkiksi asiakkaiden auttaminen suihkussa ja saunassa maski kasvoilla on raskasta. Kuva: Pekka Peura

Pia Saarinen

Lähihoitaja, kehitysvammaisten palvelukodin tehostetun asumisen yksikkö

– Tehostetun palvelun yksiköissä kasvomaskeja on käytetty viime maaliskuusta asti. Meillä on maski käytössä koko työvuoron ajan. Se on aika ajoin hyvinkin haastavaa ja raskasta, koska meidän työhön kuuluu esimerkiksi, että autamme asiakkaita suihkussa ja muissa pesutilanteissa, olemme myös saunottamassa heitä. Lämpötilavaihtelut ovat haastavia tilanteita. Sitten kun toimimme kehitysvammaisten kanssa, niin osa kommunikaatiosta jää maskien takia pois, osa ilmeistä, jotka tukevat kommunikaatiota asiakkaan kanssa, jäävät pois.

– Maskin kautta hengittäminen vaikuttaa jaksamiseen ja myös siihen, että tulee maskin käytöstä johtuvaa päänsärkyä ja pöhnäistä oloa. Se tulee siitä, että kun hengittää omaa poistoilmaa, jota jää kasvojen ja maskin väliin, se aiheuttaa tokkuraisen olon. Alussa ensimmäisistä maskeista tuli nenän limakalvoille ärsytystä. Ne maskit, joissa korvan taakse menevä lenkki on kumia, eivät käy minulle, koska ne ärsyttävät ihoani. Oulun kaupungilla on tällä hetkellä käytössä allergisille suunnatut maskit, joissa on nauhat korvien taakse. Meidän yksikössä on käytössä myös kumilenkillisiä.

– Kyllä sitä jo kovasti odottaa, että päästäisiin normaalioloihin ja myös asiakkaat odottavat sitä, että päästäisiin maskinkäytöstä. Nyt työpäivässä on maskitonta aikaa kahvi- ja ruokatauko, tai jos käy vessassa. Meidän päivävuoro on kahdeksan tuntia ja yövuoro 10 tuntia, niin on aika haastavaa olla maskin kanssa niin pitkät ajat.