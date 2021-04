Alko ja monet kaupat ovat ottaneet käytännöksi pyytää alkoholiostoksia tekevää asiakasta riisumaan kasvomaskiaan kassalla. Enemmistö asiakkaista suhtautuu käytäntöön myönteisesti. Kuva: Arttu Laitala

Kasvomaskien käyttö korona-aikana on asettanut enemmän tarvetta alkoholin ja tupakkatuotteiden ikärajavalvonnalle. Pelkkä henkilöllisyystodistuksen tarkistaminen ei välttämättä riitä varmistamaan ostajan ikää, joten monissa kaupoissa on otettu käytännöksi pyytää ostajaa ottamaan maskia kasvoilta kassalla.

Ovatko nuoret yrittäneet välttää ikärajavalvontaa kasvomaskilla, K-Supermarket Pekurin kauppias Mika Sara?

– Itse asiassa ei, meillä ei ole tullut asiasta negatiivisia kokemuksia. Asiakkaat ovat suhtautuneet asiaan tosi hyvin, kun on pyydetty poistamaan kasvomaskia. En näe tässä väärinkäytöksiä, sillä Oulussa on aika viisaita nuoria. Muutenkin asiointi on mennyt todella fiksusti, 90 prosenttia asiakkaista käyttää maskeja ja monet ottavat kassalla maskin pois ihan omaehtoisesti.