Rentoa meininkiä. Sympaattiset brittimotoristit Dave Myers ja Simon King ottavat uudessa sarjassa selkoa yhdysvaltalaisesta ruokakulttuurista. Se tapahtuu ajamalla valtatie 66 päästä päähän. Aikaisemmin kaksikko on tehnyt ruoka-ohjelmaa myös muun muassa Suomessa. Kuva: Twofour

Hairy Bikers Route 66





Maailmaa ja Suomeakin kiertäneiden brittiläisten motoristikokkien Dave Myersin ja Simon Kingin uusi haaste on ottaa selkoa Yhdysvaltojen ruokakulttuurista. Perin kliseisesti se tapahtuu kokemalla Route 66 moottoripyöränäkökulmasta Chicagon pilvenpiirtäjien varjosta Kalifornian hiekkarannoille: "Get your grubs on Route 66!"

Kuudesta tunnin mittaisesta jaksosta koostuvan sarjan kohtaukset ja kohtaamiset ovat jossain määrin näytellyn oloisia. Partajannujen sympaattisessa seurassa se ei silti isommin häiritse varsinkaan, kun yli 3 800 kilometrin matkalla tavatut "alkuasukkaat" ovat samaa sorttia.

Välipaloina historiaa ja triviaa

Kuten arvata saattaa, Myers ja King tankkaavat matkalla runsaasti sokeria, kermaa ja varsinkin lihaa. Trippi ei ole ensisijaisesti omiaan laihduttajille eikä kasvissyöjille.

Chicagolaisina alkupaloina tiskille ladotaan italialaista nautaa eli wet beef sandwichejä sekä rib tipsejä. Ne ovat ennen teurasjätteenä pidettyjä kylkirustoja.

Pääruokina tarjoillaan myöhemmin Saint Louisissa bosnialaisen ravintolan czkrapa-nautaa ja Babon kanaa sekä lihaisia sarma-kaalikääryleitä. Jopa autottomassa ja sähköttömässä amissiyhteisössä ruokapöydän kunkuksi nousee brittikaksikon valmistama lihamureke – tai pikemminkin lihatorpedo.

Jälkiruuat ovat samaa tuhtia lajia: jäädytettyä vanukasta ja jokilaivalla kokattua baklavaa.

Välipaloina karvaiset motoristit perehtyvät pysähdyspaikkojensa historiaan ja nykypäivään.

Lyhyet katsaukset sisältävät mielenkiintoista tietoa ja triviaa. Olennaista on, että alkuperäistä yhdysvaltalaista ruokakulttuuria ei ole, ellei sellaiseksi lasketa intiaanilähteistä ammentavaa perinnettä. Kaikki on siirtolaisten tai orjien tuomaa ja luomaa.

TV2 klo 20.00