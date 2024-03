Oulu on yksi eniten kasvavista kaupungeista Suomessa. Kolmen vuoden aikana 2020–2023 väkiluku lisääntyi 7 901 hengellä. Kuva: Maiju Pohjanheimo/Arkisto

Oulun kaupunginjohtajan paikkaa haki 26 hengen kirjava joukko ihmisiä, joista puolenkymmentä on varteenotettavia virkaan. Heillä on johtajakokemusta kuntahallinnosta. Poliittiset päättäjät arvioivat lähiviikkoina, kuka täyttää parhaiten pätevyysvaatimukset ja on soveltuvin Oulun johtoon.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperän (kesk.) mielestä haku tuotti kiitettävän määrän kovatasoisia kunta-alan johtajia ja Oululla on nyt varaa mistä valita uusi kaupunginjohtaja.

Luonnehdinta on myönteinen siihen nähden, että Suomen viidenneksi suurimman kaupungin päällikkötehtävä ei kiinnostanut valtakunnan ykköspaikoilla pätevöityneitä johtajia.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reinalla on toki kokemusta ylätason päätöksenteosta. Hän on työskennellyt keskustalaisten ministereiden Mari Kiviniemen, Annika Saarikon sekä Hannes Mannisen valtiosihteerinä tai erityisavustajana.

Timo Reinan poliittinen sidonnaisuus voi vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa Oulussa. Kaupunginjohtajalta ei Oulussa enää kysytä ainakaan näkyvästi puolueen jäsenkirjaa, mutta haluavatko eri puolueet kaupunginjohtajaksi keskustataustaisen, kun hänen esihenkilönsä eli kaupunginhallituksen puheenjohtaja on samoin keskustalainen?

Oulun kaupungin konsernijohtaja Ari Alatossava on hoitanut kaupunginjohtajuutta sen jälkeen kun Seppo Määttä irtisanoutui vuoden 2023 lopulla. Alatossava oli vuosina 2015–2022 Iin kunnanjohtaja ja sitä ennen neljä vuotta Iin Micropoliksen toimitusjohtaja, joten hänellä on Oululle sopivaa kokemusta kuntajohtamisesta ja elinkeinojen kehittämisestä.

Kiinnostava työtausta on myös Timo Nousiaiselle, sillä hän valmisteli projektipäällikkönä Oulun seudun isoa kuntaliitosta 2010-luvun alussa. Nousiainen on lisäksi työskennellyt Limingan hallintojohtajana, Oulunsalon kunnanjohtajana sekä 2015–2021 Tornion kaupunginjohtajana.

Huomionarvoista on, että kaupunginjohtajaa haettiin vakinaiseen virkaan, eikä enää määräaikaisesti. Näin uuden johtajan toivotaan sitoutuvan pitkäjänteisesti Oulun kehittämiseen.

Oulu kuuluu eniten kasvavien kaupunkiseutujen joukkoon Suomessa. Kaupungin väkiluku on lisääntynyt viimeiset kolme vuotta yhteensä 7 901 hengellä. Kaupunki investoi kasvun tuomiin haasteisiin tulevan kolmen vuoden aikana 650 miljoonaa euroa. Julkisen rahan toivotaan rohkaisevan yrityksiä sijoittamaan Oulun moniin meneillään tai suunnitteilla oleviin isoihin hankkeisiin.

Kasvu muovaa Oulua entistä enemmän pohjoisen keskukseksi, jonka jalostaminen vaatii kyläpolitikoinnin sijasta suurkaupunkipolitiikkaa. Uudelta kaupunginjohtajalta on siksi hyvä syy odottaa, että hän huolehtii suuren ja kansainvälistyvän kaupungin asukkaiden arkisista eduista, mutta muistaa samalla ajatella avarasti tulevaisuuteen.