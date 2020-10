Kaikilla on tarinoita kerrottavana. Oulun ranta-aitan hirsiseinään oli kiinnitetty paperilappunen, josta Annina Rokka löysi yllättäen tuntemattoman jättämän pikku tarinan: "Minussa on vahvistunut lapsenomainen luottamus siihen, että lopulta kaikki käy hyvin. Mitään hätää ei ole." Kuva: Pekka Peura

Esitys Kaksin käsin sisältää nähtäviä ja kuultavia tarinoita. Tarinat ja muistot on kerätty vanhuksilta Tuiran palvelukeskuksesta, nuorilta Tiernan koululta ja lapsilta Kisakentän päiväkodista. Menetelmänä on ollut sadutus, joka on hyvin hellä ja herkkä tapa rohkaista toista kertomaan ja löytämään kuuntelija.

– Oikeasti riittää, kun pyytää, että kerro tarina tai satu, projektin primus motor, käsikirjoittaja ja näyttelijä Annina Rokka sanoo.