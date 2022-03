Oulu

Kuva: Pekka Kallasaari

Kulttuuritalo Valve on menossa remonttiin. Hallituskatu 7:ssä sijaitsevan talovanhuksen korjaustarpeita kartoitetaan parhaillaan yhdeksänhenkisessä hankesuunnittelutyöryhmässä ja ideoita Valveen kehittämisestä kysyttiin myös oululaisilta.

– Saimme juuri sulkeutuneessa kyselyssä kaikkiaan 73 vastausta, kulttuuripalvelupäällikkö ja kulttuuritalon johtaja Johanna Tuukkanen sanoo.

Hän kertoo oululaisten kaipaavan vastausten perusteella Valveelle esimerkiksi erilaisia yhteiskäyttötiloja sekä avoimempaa ja toimivampaa aulatilaa.

– Monessa vastauksessa nousee toive jonkinlaiselle kaupalle, Tuukkanen sanoo.

Valveen käyttäjien toivomuslistalla on myös muun muassa podcast-studio, kokemustila, erikoiskirjasto, käsityötila, wc-tilat ensimmäiseen kerrokseen, vesipisteitä ja pyöräparkki.

– Valvetta toivotaan kehitettävän esteettömäksi, rauhalliseksi ja viihtyisäksi olohuoneeksi, jossa olisi rauhallisia sopukoita lukemiseen ja pienellä porukalla kokoontumiseen.

Valveen talossa työskentelevien vastauksissa puolestaan toivottiin esimerkiksi parempia sosiaalitiloja, äänieristettyjä työtiloja ja parempaa akustiikkaa.

Tekniikka tiensä päässä

Kyselyllä kerätyt visiot tulevaisuuden Valveesta liitetään osaksi hankeselvitystä, jonka on määrä valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä.

– Silloin on selvillä hankkeen laajuus, kiireellisyysaste ja tavoitehinta-arvio. Nyt ollaan siis vasta alkumetreillä. Esimerkiksi mahdollisia remontin aikaisia väistötiloja ei ole vielä mietitty, Johanna Tuukkanen valottaa hankkeen etenemistä.

Tuukkasen mukaan Valveen talo on tällä hetkellä kohtalaisessa kunnossa, mutta talon tekniikka on tulossa tiensä päähän.

– Esimerkiksi ilmanvaihdon kanssa on nykyisellään monenlaisia ongelmia, Tuukkanen sanoo.

Hän tähdentää, että tilat kaipaavat päivitystä myös toiminnallisesti.

– Keskeinen ajatus on remontoida Valve vastaamaan tämän päivän kulttuuritoiminnan tarpeita sekä päivittää Valve taloteknisesti vastaamaan nykystandardeja. Tärkeää on myös talon saavutettavuus ja esteettömyys, Tuukkanen summaa.

Valveen talo koostuu 1800-luvun lopussa rakennetusta ja viimeksi vuonna 1991 peruskorjatusta vanhasta puolesta ja vuonna 1992 valmistuneesta uudisrakennuksesta.

– 90-luvun alun jälkeen Valveen talossa on tehty vain pienempiä peruskorjauksia. Viimeisin toimenpide on Valveen katsomon korjaus vuosina 2016–2017. Nyt on aika uudistaa taloa laajemmin.

Lasikattoinen sisäpiha yhdistää Valveen vanhan ja uuden osan. Kuva: Pekka Kallasaari