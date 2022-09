Peruskorjattava rakennus sijaitsee Intiön puukasarmin alueella, joka on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö ja rakennus on myös suojeltu. Sinne tehtävät korjaus- ja muutostyöt on tehtävä siten, että sen rakennustaiteellinen, kulttuurihistoriallinen tai kaupunkikuvallinen arvo säilyy.

Kuva: Pekka Kallasaari