Tätä en olisi koskaan uskonut näkeväni: tuhannet rettelöitsijät marssivat myöhään loppiaisiltana Capitol-kukkulalle ja tunkeutuivat kongressiin, joka oli vahvistamassa Yhdysvaltain presidentinvaalien tulosta.

Komealle kongressirakennukselle johtaa Pennsylvania Avenue. Saman kadun varrella numerossa 1 600 on Valkoinen talo. Katu on demokratian valtaväylä. Alueella, Washingtonin Mallilla, on paljon muitakin Yhdysvaltain historian pyhimpiä tunnusmerkkejä.