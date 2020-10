Kestää vuosia ennen kuin Finnair ja muut lentoyhtiöt toipuvat koronan antamasta iskusta. Kuva: Arttu Laitala

Koronakurimukseen joutuneella lentoyhtiö Finnairilla on selkeä sanoma poliittisille päättäjille.

– Kaikkein olennaisinta koko matkailusektorille on se, että Suomi siirtyy yhtenäiselle eurooppalaiselle tasolle matkustusrajoitusten suhteen. Nyt kilpailijamme Euroopassa ovat pystyneet lentämään 2-3 kertaa suurempia matkustajamääriä suhteessa Finnairiin, Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner sanoi osavuosikatsauksessa keskiviikkona.

Suomi esimerkiksi käyttää matkustusrajoituksissa ilmaantuvuuslukua 25, kun EU-komission suositus on 50.

Manner kutsui koronavirusta nyt kotoperäiseksi ongelmaksi. Vain alle prosentti Helsinki-Vantaalla testatuista kovimman riskin maista tulevia matkustajista on ollut koronapositiivisia. Heistä suurin osa ei ole ollut tartuttavassa vaiheessa.

Toimitusjohtaja korostaa asiakkaiden terveysturvallisuuden olevan Finnairille aivan tärkein asia.

Kansainvälinen ilmailujärjestö IATA on tutkinut lentämisen koronatartuntoja. Sen perusteella lentäen on tänä vuonna kuljetettu yli miljardi matkustajaa ja lennoilta on todettu vain 44 koronatapausta.

– IATA on käyttänyt sentyyppistä luonnehdintaa, että on todennäköisempää saada ulkona salamaniskun kuin että saisi lentokoneessa koronan.

Kassa kestää vielä pitkään

Finnairin liikevaihto ja matkustusmäärät putosivat lähes 90 prosenttia heinä-syyskuussa verrattuna viime vuoteen.

Sen vertailukelpoinen liiketulos oli miinuksella 167 miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli miinus 0,15 euroa. Koko alkuvuodelta osakekohtainen tulos painui 0,56 euroa miinukselle.

Kurjuuden ennustetaan jatkuvan vielä vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Yhtiö kertoi keskiviikkona nostavansa pysyviä kustannussäästöjä koskevaa tavoitettaan 40 miljoonalla eurolla noin 140 miljoonaan euroon.

Finnairin aiemmin syksyllä päättyneiden yt-neuvottelujen seurauksena noin 600 työntekijää irtisanotaan Suomesta. Lisäksi lomautus jatkuu leijonanosalla henkilöstöstä.

Kiitos tukevan kassan, Finnairin asema on yhä vakaa verrattuna moniin muihin lentoyhtiöihin maailmalla. Toimitusjohtajan mukaan Finnairin kassa kestää vuoden 2021 loppupuolelle, vaikka yhtiö lentäisi erittäin vähän tai ei ollenkaan.

Lapin pakettimatkoja ja bisnesruokaa markettiin

Niin kuin moni muu koronakriisin keskelle joutunut yhtiö, myös Finnair on tehnyt uusia avauksia paikatakseen menetyksiä.

Rahdin kysyntä jatkui loppukesällä ja alkusyksystä vahvana.

– Pystyimme avaamaan Aasian-reittilentoja rahdin tukemana. Rahdin osuus liikevaihdostamme pysyi normaalia merkittävämpänä, Manner sanoo.

Alkuviikosta Finnair kertoi, että Finnair Cargo valmistautuu kuljettamaan myös koronarokotteita.

Finnair-konserniin kuuluvan Aurinkomatkojen Lapin pakettimatkojen ympärillä on jo uutta tuotekehitystä ja kapasiteettia ollaan lisäämässä jonkin verran heti tämän talven varalle.

Finnairin bisnesluokan ruokien markettimyynnin saama kansainvälinen huomio on ollut huimaa. Uutinen lentoruuan myynnistä kaupassa on levinnyt 60 maahan. Myös asiakkaat ovat kiitelleet. Nyt Finnair selvittää Keskon kanssa, miten tätä yhteistyötä voidaan laajentaa.

Entä miten käy suomalaisten talven Kanarian matkojen?

– Aurinkomatkojen Kanarian matkat ja Finnairin lennot sinne ovat mahdollisia, mutta tämä edellyttää matkustusrajoitusten muuttamista ja sitä, että Finnairin on mahdollista täyttää koneet järkevällä tavalla.

Uutista täydennetty kello 16.29.