OULU

Tuomo Pähtilä viljelee hiphopissaan melankoliaa. Aineksia hän ammentaa omasta elämästään. Kuva: Laura Seppä

Oululainen hiphopmuusikko Tuomo Pee eli Tuomo Pähtilä heittää sanoja suustaan, säveliä sekaan ja biittiä perään. Tähtäimessä on iso menestys melankolisella ja melodisella musalla.

– Suurin osa ideoista tulee omasta elämästä ja kokemuksista, hän kertoo.

Välähdykset eri tilanteista työntävät kuulijan suoraan sisälle hetkeen. Pähtilä tykkää viljellä varsinkin melankoliaa.

– Mulla on ollut suhteellisen karu lapsuus, alkoholismia ja semmosta. Sieltä saa paljon biiseihin. Karua se on, mutta niissä on aina toivonkipinäkin mukana, hän huomauttaa.

Biisejä

lentoon

Musiikkia Tuomo Pähtilä on luonut 17-kesäisestä asti. Armeijaiässä homma jäi taustalle. Muiden juttujen parissa kului vuosia. Kolmikymppisenä tuntui, että musiikin tekoa pitää vielä oikeasti kokeilla.

– Ekat nauhotukset tehtiin ite nuorena, väsättiin vaatehuoneeseen räkänen studio. Nyt on tarkoituksena lyödä isosti läpi, Pähtilä toteaa.

Hiphopin maine on kovisteleva. Tuomo Pähtilä laulaa karuista jutuista, mutta on silti kiltti ja lempeä. Kuva: Laura Seppä

Tavoite on paukuttaa Suomen mittakaavaa tappiin. Musan teosta leipä pöytään, keikkailua ja biisit radioon soimaan.

Viimeiset puolitoista vuotta taustalla on ollut pienlevy-yhtiö Löylyviihde. Isommat biisit vedetään purkkiin studiossa Helsingin Malmikartanossa, demottelut hoituvat Oulussa.

Tuottajana häärää nuori oululainen Atte Kropsu, jonka kanssa artistilla synkkaa tosi hyvin. Pähtilä itse ideoi, hakee biitin ja melodian kohdalleen, sanoittaa ja myös laulaa. Lopputuloksena on melodista hiphoppia.

Korkeimpaan lentoon on kohonnut tähän mennessä biisi nimeltä Sä teit jäljen. Se on kerännyt Spotifyssä liki 75 000 kuuntelukertaa parissa kuukaudessa.

– Nousujohteista on ollut. Koko ajan haetaan lisää ja lisää. Periaatteessa läpimeno ei vaadi kuin sen yhden biisin, kun vaan jengi tarttuu siihen, Pähtilä korostaa.

Tuoreimmat biitit tulivat yleisön ulottuville toissa viikolla, kun julkaistiin Sireenit. Pähtilä on tehnyt matkan varrella yhteistyötä muun muassa Suvi Aallon ja PistePisteen kanssa.

– Big time haave on päästä joskus tekemään jotain Elastisen kanssa. Olen seurannut tihiään sen uraa. Fintelligens vaan kolahti jo heti nuorena, Pähtilä kertoo.

Omia tuntoja

musiikkiin

Omien tuntojen vuodattaminen musiikkiin on Pähtilän mukaan todella terapeuttista. Musiikki ei ole silti hänelle pakokeino.

Musiikintekijänä 34-vuotias Pähtilä on täysin itseoppinut. Parhaillaan hän käynnistelee levyn tekoa. Varovainen arvio sen työstöaikataululle on vuoden päivät.

– Levylle on tulossa myös räkäsempää kampetta, jossa sanotuskin on karumpaa, Pähtilä paljastaa.

Musiikintekijänä 34-vuotias Tuomo Pähtilä on täysin itseoppinut. Kuva: Laura Seppä

Hiphopin maine on hänen mielestään kahtiajakoinen. Helposti ajatellaan, että se on kovistelua. Taustalla on kuitenkin paljon monipuolisempaa settiä. Elastinen käy hyvästä esimerkistä.

– Ite en ole kova jätkä, vaan kiltti ja lempeä, Pähtilä hymyilee.

Musiikin lisäksi arkea rytmittävät liikunnanohjaajan ja henkilökohtaisen avustajan työt. Vapaalla Pähtilä on ahkerasti mukana yhdeksänvuotiaan poikansa jalkapalloharrastuksen parissa. Itse hän käy usein heittämässä frisbeegolfia.