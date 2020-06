Ekaluokan päättänyt Arttu Tirinen vietti tiistaina rantaelämää Nallikarissa isovanhempiensa Jorma ja Leena Haajasen kanssa. Krokotiiliuimalelu tuli mukaan, joskin kolmikkoa epäilytti, jaksaisiko kukaan puhaltaa siihen ilmaa. Kuva: Pekka Peura

Rantaelämästä pääsee nauttimaan tänäkin kesänä koronavirustilanteesta huolimatta. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) on koonnut Uimarantaetiketin, joka on yhteenveto viranomaisten vallitsevista ohjeista ja rajoituksista. Tärkein ohjeista on liiton toiminnanjohtajan Kristiina Heinosen mukaan oireettomana uiminen.