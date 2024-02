Arttu Hyry on oiva esimerkki kaikille kiekkojunioreille. Rajakylän kasvatti on noussut kovalla työllä vastuunkantajaksi sekä Kärpissä että Leijonissa. Kiekon ohella Hyry on hoitanut myös koulupuolen kunnioitettavasti, sillä hän opiskelee tuotantotaloutta Oulun yliopistossa.

Kuva: Teija Soini