Juha-Matti Kemppainen on taivaltanut pitkän matkan päästäkseen kotiin. Paikkaan, missä hän haluaa kaikista eniten olla.

Elokuussa 40 vuotta täyttänyt Kemppainen on valmentanut lähes puolet elämästään – tarkalleen ottaen 16 vuotta. Rovaniemeläislähtöisen kiekkomiehen reitti on kulkenut RoKi:n, Pelicansin, Kiekko-Laserin ja Ässien juniorijoukkueiden kautta Oulun Kärppiin.

– Totta kai tämä on minulle iso asia. Olen lapsesta saakka kokenut, että olisi joskus hienoa pelata tai valmentaa juuri Kärpissä.

Kemppainen aloitti toukokuun alussa työnsä oululaisseuran alle 20-vuotiaiden SM-sarjajoukkueen päävalmentajana. Päätoiminen sopimus kattaa seuraavat kaksi kautta.

Kemppaisen koti on ollut Oulussa jo kahdeksan vuoden ajan. Perhe, vaimo ja kaksi poikaa, on asunut täällä koko sen ajan, vaikka miehen työ on ollut edelliset kuusi vuotta Porissa.

– Keikkatyöläisen elämää. Kauden aikana pystyin olemaan kerran kahteen viikkoon pari päivää kotona.

Vaikka erossa oleminen perheestä oli raastavaa, Kemppainen sanoo myös viihtyneensä Porissa.