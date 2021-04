Ludwig Byström on tehnyt Kärppien kanssa kaksivuotisen jatkosopimuksen. Kuva: Pekka Peura

Oulun Kärpät julkaisi keskiviikkona viisi nimeä tulevan kauden pakistosta. Uusien sopimusten myötä joukkueen ensi kauden puolustuspää on valmis.

Uusia sopimuksia solmittiin Ludwig Byströmin, Veli-Matti Tiuraniemen, Arttu Paason ja Jaakko Niskalan kanssa. Jo aiemmin joukkueeseen on kiinnitetty puolustuspäähän Mikko Niemelä, Taneli Ronkainen, Topi Niemelä ja Miihkali Teppo.

Tulevan kauden pakistossa on mukana on myös Ouluun Venäjältä palaava Atte Ohtamaa. Ohtamaa solmi Kärppien kanssa viisivuotisen sopimuksen kesällä 2018.

Sopimukseen kuului kahden kauden optio ulkomailla, joka on nyt käytetty ja puolustaja palaa takaisin Ouluun. Viime kauden hän pelasi Lokomotiv Yaroslavlin riveissä ja kauden 2019–2020 HC Luganossa sekä Barys Nur-Sultanissa.

Atte Ohtamaa palaa Kärppiin kahden ulkomailla vietetyn kauden jälkeen. Arkistokuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

26-vuotias Ludwig Byström on kärppäkannattajille vanha tuttu, sillä hän on edustanut joukkuetta jo kahden kauden ajan. Nyt puolustaja on solminut Kärppien kanssa vuoteen 2023 jatkuvan sopimuksen.

Kärppiä vuodesta 2014 saakka edustanut 22-vuotias Jaakko Niskala on alun perin Rovaniemen Kiekon kasvatti. Viimeisen kolmen kauden aikana hän on pelannut Kärppien U20-joukkueessa, liigajoukkueessa ja lainalla Mestiksessä. Niskala solmi Kärppien kanssa 1+1-vuotisen sopimuksen.

23-vuotias Veli-Matti Tiuraniemi tulee Ouluun Yhdysvalloista, jossa hän on pelannut viimeiset neljä kautta Mainen yliopistojoukkueessa. Hän on edustanut Kärppien junioreita kausilla 2012–2016.

Joukkueen yhdeksänneksi puolustajaksi kiinnitetty 19-vuotias Arttu Paaso teki Kärppien kanssa kolmivuotisen sopimuksen. Hän on Kärppien kasvatti ja on pelannut viimeiset kaksi kautta Kärppien U20-joukkueessa. Viime kaudella hän teki debyyttinsä miesten peleissä pelaamalla kaksi ottelua Mestiksessä Kokkolan Hermeksen riveissä.

Lue myös: Kärp­pien kiusana ensi kauden kärppä – Hut­tu­lan ja Puution maisema vaihtuu kauden jälkeen