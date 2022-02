Kärppien peliselostukset siirtyvät Radio Kalevaan ensi syyskuussa tulevan kiekkokauden alusta. Radio Kaleva ja Oulun Kärpät ovat solmineet monivuotisen yhteistyösopimuksen, joka kattaa koti- ja vierasottelut.

Radio Kalevan päätoimittajan Sini Salmirinteen mukaan Kärppien otteluselostukset tuovat radioon oleellisen osa oululaista kulttuuria.

– Radio Kaleva tähtää tämän pohjoisen kaupunkikulttuurin äänitorveksi. Kärppien ympärille kietoutuva jääkiekkohuuma on iso osa Oulun seudun ihmisten jaettua paikallista kokemusta, Salmirinne sanoo.

– Kaleva Media laajentaa tulevalle kaudelle toimintaansa kärppäpelien selostuskumppaniksi. Radio Kalevan otteluselostukset jatkavat Radio Megan ja Radio Cityn hienoja selostusperinteitä seuraavat Liiga-kaudet, toteaa toimitusjohtaja Tommi Virkkunen Oulun Kärpistä.

Kaleva Median toimitusjohtaja Juha Laakkonen kommentoi, että sopimus Kärppien kanssa on hieno asia radion laajemman tarjonnan kannalta.

– Kärpät on yksi Pohjois-Suomen lippulaivoista, ja on hieno saada suorat selostukset uuden radion taajuuksille. Kaleva Media haluaa olla yritysten kasvun rakentaja ja radiomainonta on yksi hieno lisä yritysasiakkaidemme laajaan palvelutarjontaan. Olemme tehneet vuosia yhteistyötä Oulun Kärppien kanssa ja tämä sopimus on luonnollinen jatke tuolle hienolle kumppanuudelle. Yhdessä olemme kaikki vahvempia kuin yksin.

Radio Kaleva aloitti toimintansa tämän viikon maanantaina ja se kuuluu Oulun alueella taajuudella 95,0 ja Raahessa taajuudella 95,7. Radiota voi kuunnella myös Kalevan verkkosivuilla ja mobiilisovelluksessa.

Radio Kaleva lähettää juonnettua ohjelmaa arkipäivisin. Aamulähetys Karjasillan sarastus soi kello 7–11 ja Solistinkadun iltapäivä kello 13–17. Radion uutislähetykset tuottaa Kalevan toimitus. Alkuilloissa kuullaan Radio Kalevan ja kumppaneiden yhteistyössä tuottamia erikoisohjelmia.