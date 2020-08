Miikka Salomäki (oik.) ja Janne Kuokkanen harjoittelevat Kärppien mukana. Myös Jani Hakanpää on käynyt joukkueen mukana jäällä. Kuva: Jarmo Kontiainen

Kuvaajan on poikkeuksellisen helppo poimia kohde kaukalosta kameran etsimeen – onhan kohdepelaaja mustapöksyisten joukossa ainoa sinihousuinen. Aina syyskesäisin Kärppien harjoituksiin osallistuva Miikka Salomäki, 27, on jo tuttu näky Raksilassa tähän aikaan vuodesta, mutta pelaajassa on nyt jotain erilaista.

Tarkkasilmäinen hoksaa sen kuitenkin nopeasti. Housujen sinisävy on hieman vaaleampi, eikä pöksyjen kyljessä ole enää keltaista pystyraitaa. Pieni yksityiskohta kertoo suuresta muutoksesta koko NHL-uransa Nashville Predatorsin organisaatiossa pelanneen Salomäen uralla.