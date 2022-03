Oulu

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Forum24 kysyi kolmelta kärppäfanilta ajatuksia kuluneesta liigakaudesta.

1. Ajatuksia kuluneesta kaudesta?

2. Mistä Kärppien ongelmat mielestäsi johtuvat?

3. Kauden suosikkipelaaja?

4. Kauden mieleenpainuvin hetki?

5. Odotukset ensi kaudelle?

Outi Rehula. Kuva: Outi Rehula

Outi Rehula, Kärppäkannattajat

1. Tämä on ollut rikkonainen kausi niin jäällä kuin katsomossakin. Jääkiekko on parasta paikan päällä katsottuna, mutta kuluvalla kaudella oli taas pitkä pätkä, jolloin koronan vuoksi hallille ei ollut asiaa. Silloin kun en pääse hallille, kuuntelen pelit mieluiten radiosta, ja sekin tuntui vaikealta, että Stenkka (Ari Stenius) oli poissa selostamosta.

Mitä sitten peleihin tulee, itselläni on aina ollut – ja tulee aina olemaan – kova luotto siihen, että pojat kyllä tekevät jäällä parhaansa. Tietysti epäonnistumiset harmittavat aina hirveästi, mutta seuraavaan peliin lähdetään aina sillä mielellä, että voitto tulee.

Vaikka kausi on ollut hankala, uskon vahvasti että menemme vielä pitkälle kevääseen.

2. Sellainen tunne on välittynyt, että pelaamisesta on puuttunut tällä kaudella iloisuus ja kisailu. Pelaaminen on tuntunut jotenkin päämäärättömältä.

3. Ehdottomasti David Sklenicka. Häntä ei missään nimessä pidä päästää Kärpistä pois. Muitakin suosikkeja toki on. Ohtamaa, Aaltonen, Leskinen, Pyörälä ja Mäenalanen ovat joukkueen kivijalkoja, ja todella lupaavia nuoriakin on joukossa.

4. Juhamatti Aaltosen taiturointi Porin Ässiä vastaan Raksilassa helmikuun lopussa on jäänyt mieleen. Aaltonen teki rangaistuslaukauksesta tasoituksen ja pari minuuttia myöhemmin hän laukoi Saku Mäenalasen syötöstä johtomaalin. Aaltosen mahtavia läpiajoja on ollut muitakin, mutta tässä yksi esimerkki.

5. Toivon näkeväni nopean, vahvan, luotettavan, sinnikkään ja tietysti voittavan joukkueen.

Keijo Koivisto. Kuva: Susanna Eksymä

Keijo Koivisto, MC Kärpät FIN

1. Olen seurannut pelejä tiiviisti, välillä Oulussa ja välillä Espanjassa. Maailmalla moni tuntematonkin on tullut ihmettelemään, että mitä ihmettä siellä Kärpissä nyt tapahtuu, ja sitä olen miettinyt itsekin. Tunnelmat kaudesta ovat hämmentyneet ja vähän huolestuneetkin.

2. Urheilu on monisäikeistä hommaa ja mitään yksittäisiä syitä on hankala lähteä erittelemään. Pakka on ollut kokonaisvaltaisesti sekaisin.

3. Me tuemme MC Kärpät FIN:ssä Kärppien junioritoimintaa ja minulle myös henkilökohtaisesti nuoret ovat sydäntä lähellä. Seuraan kaikkia lahjakkaita nuoria pelaajia suurella mielenkiinnolla enkä pysty ketään nostamaan ylitse muiden.

Oli todella sääli, ettei Aatu Räty kelvannut Kärpille. Ihmettelen tätä kuviota ja sitä, miksi tätä liikkua ei ole perusteltu ulospäin mitenkään.

4. Se jäi mieleen, kun Kärpät pelasi sairaspoissaolojen vuoksi helmikuun alussa seitsemällä melko tuntemattomalla lainapelaajalla ja voitti 5–0. Se oli erikoinen peli ja pisti miettimään, että miksi ei peruskokoonpanolla nähdä tällaista peliä.

5. Odotan näkeväni perinteiset Kärpät pelaamassa kärppämäistä peliä. Aina ei voi voittaa, mutta oululaisilta on totuttu näkemään kuitenkin ketterää ja uskottavaa pelaamista. Hyvällä pelillä ei ole häpeä hävitäkään.

Miia Juopperi.

Miia Juopperi, Etäkärpät

1. Etäkärpät on päässyt tekemään koronasta johtuen fanireissuja harmillisen vähän, mutta olemme olleet vahvasti hengessä mukana. Itse asun Helsingissä ja olen seurannut lähes jokaisen pelin televisiosta.

Kärppien pelaaminen on ailahdellut, samoin tunnelmat kotikatsomossa. Nyt kuitenkin pleijarihuuma on selvästi nousussa. Hyviä muutoksia on tehty ja pelaajia palannut sairastuvalta. Näkisin, että meillä on kaikki tarvittavat kortit käytössä kevään peleihin.

2. Tuntuu, että ongelmia on ollut vähän siellä ja täällä. Pelillisesti puolustus on ollut hataralla pohjalla ja hyökkäyskin melko tehotonta.

3. Joel Blomqvist! Minua ilahduttaa aina suuresti, kun nuoret lupaukset pääsevät loistamaan ja ottamaan joukkueessa suurempaa roolia. Blomqvist on kehittynyt kauden aikana hurjasti.

4. Kauden ensimmäinen Etäkärppien fanireissu Poriin on kauden kohokohta. Pääsimme näkemään toisiamme ja kannustamaan Kärppiä livenä kahden vuoden tauon jälkeen. Tunnelma oli katossa jo bussissa. Illan kruunasi Kärppien 7–1 voitto.

5. Toivoisin, että lahjakkaille nuorille pelaajille annettaisiin enemmän peliaikaa ja tilaisuuksia. Tapaus Aatu Räty oli todella hämmentävä. Miksi hänelle ei annettu peliaikaa ja miksi hänet päästettiin pois Kärpistä? Nyt hän kirjaimellisesti loistaa toisaalla. Toivoisin näkeväni ensi kaudella myös yhtenäisempää pelityyliä ja joukkuetta poukkoilun sijaan.