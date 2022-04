Kärpät ja Ilves kohtaavat jälleen Raksilan illassa. Kärppien kausi on katkolla illan ottelussa. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Kärpät on maanantaina selkä seinää vasten Raksilassa. Pikkupetojen on pakko raapia voitto Tampereen Ilveksestä puolivälieräsarjan kuudennessa ottelussa. Muuten liigakausi 2021–2022 on Kärppien osalta ohi.

Ilves on voittanut puolivälieräsarjan Liigassa viimeksi 21 vuotta sitten, joten viime vuosina vahvaa nousua tehneessä tamperelaisseurassa on mieletön menestymisen nälkä. Nyt mitalipelit ovat jo tupsukorvien näppien ulottuvilla.