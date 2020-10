Oulun Kärpät 46 ry:n toiminnanjohtajan Mika Pieniniemen mukaan Kärppien B-juniorijoukkue palaa omaehtoisesta karanteenista harjoittelun pariin keskiviikkona. Kuva: Korkala Sami

Oulun Kärppien B-junioreiden jääkiekkojoukkue on ollut alkuviikon omaehtoisessa karanteenissa, joka alkoi, kun joukkueen toimihenkilö sai maanantaiaamuna tiedon korona-altistumisestaan.

– Tämä toimihenkilö – ei pelaaja – oli viime viikolla ollut tiiviissä yhteistyössä henkilön kanssa, jolla on todettu koronatartunta. Tieto altistumisesta tuli B-Kärppien toimihenkilölle maanantai-aamuna, minkä jälkeen hän meni heti pikatestiin. Maanantai-iltana saimme pikatestin tuloksen, joka oli negatiivinen. Tänään tiistaina saimme vahvistuksen, ettei hänellä ole tartuntaa, Oulun Kärpät 46 ry:n toiminnanjohtaja Mika Pieniniemi kertoo.

U18 SM-alkusarjaa pelaava Kärppien joukkue oli viime viikonloppuna pelireissulla Porissa ja Vaasassa. Pieniniemen mukaan toimihenkilön korona-altistuminen tapahtui ennen pelireissua.

– Kun tieto altistumisesta tuli, reissussa ollut joukkue aloitti omaehtoisen karanteenin. Pelaajat, jotka olivat ehtineet maanantaiaamuna kouluun, lähtivät kouluista välittömästi kotiin. He myös ilmoittivat kouluissa, että ovat olleet koko viikonlopun tekemisissä korona-altistuneen henkilön kanssa, Pieniniemi painottaa.

– Joukkue on karanteenissa vielä tiistain ja palailee todennäköisesti keskiviikkona normiarkeen.

Pieniniemi myöntää, että koronapandemia aiheuttaa suuria haasteita myös Kärppien junioriorganisaatiolle.

Hän toivoo pelaajien kotijoukoilta tarkkaa harkintaa harjoituksiin liittyvässä toiminnassa.

– Kaikkien pelaajien vanhemmille on juuri lähdössä tiedote asiasta. Viesti on, että vanhemmat pyrkisivät välttämään jäähalleille tulemista. Ja jos on pakottava tarve tulla paikalle esimerkiksi auttamaan pienempää lasta varusteiden pukemisen kanssa, tultaisiin vain maskin kanssa.