Helsinki

Janne Niinimaa sai tuomion veropetoksesta. Jäälistä lähtöisin oleva Niinimaa on pelannut muun muassa Oulun Kärpissä. Kuva: Joni Hauska / Lehtikuva

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi keskiviikkona entisen NHL-pelaajan Janne Niinimaan ehdolliseen vankeuteen veropetoksesta.

Käräjäoikeuden mukaan Niinimaa jätti vuodelta 2019 ilmoittamatta verottajalle lähes 310 000 euroa Yhdysvalloista saamiaan pääomatuloja. Näin hän aiheutti pääomatulojen tuloveron ja yleisradioveron määräämisen lähes 55 000 euroa liian alhaiseksi.

Niinimaa kiisti toimineensa tahallisesti. Hän on sittemmin maksanut puuttuneet verot.

Käräjäoikeuden mukaan oli selvää, että Niinimaa tiesi pääomatuloistaan ja siitä, että hänen olisi pitänyt ilmoittaa niistä Suomessa veroilmoituksella.

– Kyse ei ole ollut poikkeuksellisesta tulolajista vaan Niinimaalle tyypillisistä tuloista, joita hän on ilmoittanut Suomessa myös aikaisemmin. Niinimaa ei näin ollen uskottavasti ole voinut vedota asiassa tietämättömyyteen tuloista taikka niiden ilmoittamismenettelystä, oikeus kirjoitti tuomiossaan.

Oikeus: Rikos ei törkeä

Syyttäjä oli vaatinut Niinimaalle tuomiota törkeästä veropetoksesta. Käräjäoikeus huomioi, että teon kohteena ollut veron määrä oli huomattava.

Teon törkeyttä vastaan puhuvina seikkoina käräjäoikeus listasi sen, että Niinimaa oli joka vuosi omaehtoisesti pyytänyt Yhdysvaltojen veroviranomaiselta tarvittavat dokumentit ja toimittanut ne Suomen veroviranomaiselle sekä sen, että hän oli palkannut veroasioitaan hoitamaan ulkopuolisen veroasiantuntijan.

Oikeus huomioi myös Niinimaan asiassa ilmoittamat henkilökohtaiset tekijät ja katsoi, ettei teko ollut kokonaisuutena törkeä.

Niinimaa, 48, on entinen NHL- ja maajoukkuepuolustaja. Hän pelasi urallaan 800 NHL-ottelua pudotuspelit mukaan lukien. Maajoukkueessa hän on voittanut muun muassa maailmanmestaruuden 1995 ja olympiapronssia 1998. Hän pelasi SM-liigaa Jokerien ja Kärppien paidassa ja voitti mestaruuden kolmesti. Hän on voittanut myös Ruotsin mestaruuden.

Niinimaa lopetti uransa vuonna 2014.