Oulu

Ludwig Byström tuli Ouluun, koska hän halusi voittaa. Kuva: Pekka Peura

– Tätä on nyt kaikkialla, kärppäpakki Ludwig Byström huokaa puhelimeen.

Olemme sopineet tapaavamme, mutta Byströmin yllättäen saama positiivinen koronatestitulos estää aikeet.

– Voin hyvin. Minulla on vain pieni flunssa. Onneksi ajoitus on hyvä, koska joukkueella ei ole nyt hetkeen pelejä.

Kolmatta vuotta keltamustissa pelaava Byström myöntää, että koko kausi on ollut omituinen.

– En edes tiedä miten selittää sitä. Aluksi pelasimme fanien kanssa. Sitten heidät vietiin pois. Se on vaikeaa ja se on kurjaa.

Byström sanoo ymmärtävänsä hyvin, että kaikki fanit eivät ole uskaltautuneet halliin edes silloinkaan, kun yleisöä on otettu paikalle: tilanne on vaikea ja koronaan suhtaudutaan monin tavoin.

– Haluamme fanit halliin. En voi puhua muiden pelaajien puolesta, mutta auttaa paljon, kun yleisö on paikalla. Heiltä saa energiaa. On iso asia, kun fanit ovat pai­kalla.

Myös Kärppien peli on ailahdellut. Byström toivoo, että joukkue saa tauon aikana uutta virtaa.

Menestystä hakemaan

Ludwig Byström valitsi aikoinaan Oulun Kärpät erityisesti sen vuoksi, että hän ei ollut voittanut urallaan vielä mitään, ja Kärpillä on vahva historia voittavana joukkueena.

– En myöskään halunnut AHL:n jälkeen heti takaisin Ruotsiin pelaamaan. Meillä on pieniä lapsia. Halusimme olla jossain muualla kuin Ruotsissa nyt kun vielä ­voimme.

Vaikka Byström vaimoineen ja lapsineen asuukin täysipäiväisesti Oulussa, perhe suuntaa kotikaupunkiinsa Örnsköldsvikiin aina kun se on mahdollista. Matka sujuu autolla ajaen seitsemässä tunnissa.

– Se on lähellä, kun ottaa huomioon, että kyse on toisesta maasta. Myös Etelä-Ruotsista olisi Örnsköldsvikiin pitkä matka. Menemme käymään kotona joskus jopa silloinkin, kun meillä on vain kolme päivää vapaata. Jos minulla on paljon vieraspelejä, vaimo ja lapset saattavat matkata sinne kolmistaankin.

Byström on rakentamassa parhaillaan perheelleen taloa Ruotsiin. Uuden kodin ikkunoista avautuvat hänen mukaansa upeat maisemat merelle.

– Sitä tein suurimman osan viime kesästä. Tykkään tehdä rakennustöitä. Veljeni työskentelee rakennusalalla, ja teimme taloa yhdessä hänen kanssaan. Se oli hauskaa. Opin paljon.

Byström ei kuitenkaan pelkää, että Örnsköldsvikistä olisi vaikea palata takaisin Ouluun sitten, kun talo tulevana kesänä valmistuu.

– Ei, ei oikeastaan. Se on toistaiseksi meidän kesätalomme. On hauskaa tulla kotiin, mutta en usko, että on vaikeaa jättää se.

Vuosi kerrallaan

Ludwig Byströmin 4-vuotias Mila-tytär ja pian kaksi vuotta täyttävä Ayla pitävät huolen siitä, että kärppäpelaaja saa jääkiekon lisäksi vapaa-ajallaan paljon muutakin ajateltavaa. Tytöt harrastavat voimistelua, tanssia ja uimista.

– Meillä on oikeastaan aika kiireinen aikataulu, Byström naurahtaa.

Normaalisti Frida-vaimo ja lapset käyvät katsomassa kaikki Kärppien pelit paikan päällä, mutta juuri nyt heilläkään ei ole ollut halliin asiaa koronarajoitusten vuoksi.

– Uskoisin, että vanhempi lapsista jaksaa istua ja katsoa peliäkin. Hänellä on paljon kysymyksiä. Hän on kiinnostunut jääkiekosta ja olemme käyneet pari kertaa luistelemassakin.

Tällä hetkellä Byström on tyytyväinen elämäänsä Oulussa eikä edes jaksa ajatella kauas tulevaisuuteen. Seuraava kausi kuluu joka tapauksessa Kärppien riveissä, vaikkei sen jälkeisestä elämästä ole vielä tietoa.

– Yleensä tiedämme vain vuodeksi kerrallaan, missä olemme. Minulle se ei ole stressaavaa, mutta vaimolleni ehkä vähän. Se on tämän työn huono puoli, ettemme tiedä, missä olemme seuraavana vuonna, mutta olen tottunut siihen. Se kuuluu tähän työhön.