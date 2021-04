Oulu

Joona Huttula on saanut tällä kaudella aiempaa enemmän peliaikaa. Arkistokuva. Kuva: Teija Soini

Kärppäpuolustaja Joona Huttula vastaa puhelimeen omaehtoisesta koronakaranteenista. Hän on vastikään muuttanut väliaikaisesti Myllytullista joukkuekavereidensa Jesse Koskenkorvan ja Kasper Puution kanssa Limingantulliin Kärppien omistamaan asuntoon.

Kärpät on pudotuspelien alla päätynyt minimoimaan riskit koronatartuntoihin eristämällä joukkueen jäsenet mahdollisimman hyvin ulkomaailmasta.

– Meillä kaikilla on tyttökaverit, jotka jatkavat omaa elämäänsä, joten meidän piti tulla tänne. Asunto on lähellä kotia, mutta silti niin kaukana, Huttula huokaa.

Ainakin toistaiseksi kolmikon yhteiselo on sujunut hyvin, eikä mistään ole tarvinnut nahistella. Jokainen toi ”poikamiesboksiin” mukanaan oman pleikkarin ja omat näytöt, joten kiistaa ei synny edes pelivuoroista.

– En voisi toivoa parempia huonekavereita. He ovat aivan ihania ihmisiä, Huttula sanailee joukkuekavereiden kuunnellessa puhelua vierestä.

Monenlaisia tuntemuksia

Huttula on syntynyt Tampereella, mutta asunut suurimman osan elämästään Oulussa. Innostus jääkiekkoa kohtaan syttyi jo nelivuo­tiaana.

– Julius Hermonen on kulkenut luistelukoulu- ja kiekkokouluajoista samaa matkaa. On ihan hauskaa, että joukkueessa on yksi, joka on ollut periaatteessa aina mukana. Olemme kulkeneet melkein identtistä polkua.

Aina se polku ei ole kuitenkaan ollut Huttulalla suora ja selkeä, vaan matkan varrelle on mahtunut monenlaisia tuntemuksia.

– En ole ikinä ollut maajoukkueen mukana tai oman ikäluokan kärkeä. Olen tiedostanut sen, että oma polkuni menee pidemmän kaavan kautta.

Välillä hokkarit ovat meinanneet lentää kokonaan naulaan. Yksi tällainen hetki oli, kun Huttula pelasi vielä A-junnujen mukana. Hänen unelmanaan oli ollut lentäjän ammatti, ja lentäjähaku sattui sopivasti silmiin epätoivon hetkellä.

– Mietin, haluanko hakea sinne vai laittaa kaikki munat jääkiekkokoriin. Kävimme valmentaja Ville Mäntymaan kanssa muutaman keskustelun aiheesta.

– Päätin, että en halua jossitella ikinä. Niitä jossittelijoita, jotka miettivät, että ”jos olisin tehnyt hommia, olisin voinut päästä pitkälle” löytyy paljon. En halunnut antaa itselleni sitä mahdollisuutta.

Ajatus ammattilaisuudesta

Huttula pyörähti viisi vuotta sitten Yhdysvalloissa, jossa pelasi Islanders Hockey Clubissa USPHL-sarjaa.

Jääkiekko ei ollut kovatasoista, ja kouluakin Huttula kävi etälukiona vain muutaman kurssin. Vuosi oli kuitenkin hengähdystauko kaikesta ja askel itsenäisty­misessä.

– Pää sai levätä. Ehkä sen jälkeen osasi lähteä raikkaammin kehittämään itseään. Nautin joka hetkestä, enkä kadu, että lähdin, vaikka lätkä siellä ei ollut hirveän eteenpäin vievää.

Kun Huttula palasi jenkeistä ja pääsi Kärppien liigajoukkueen mukaan treenaamaan, hänen mielessään alkoi kyteä ajatus ammattilaisuudesta.

– Ainahan kaikki unelmoivat, että saisivat jääkiekosta ammatin. Silloin kuitenkin tuli ajatus, että tästä voisi jotain tullakin, jos kaikki onnistuu. Sitten tuli loukkaantumisia, ja pääsin onnenkantamoisena pelaamaan.

Rauhallisuutta kentälle

Tällä kaudella Kärppien joukkueessa ovat olleet vähissä ne pelaajat, jotka ovat ottaneet urallaan askelia eteenpäin.

Joona Huttulan voi kuitenkin laskea siihen joukkoon, vaikka peli on välillä vähän ailahdellutkin.

– Ei siihen ikinä ole yhtä syytä. Olen tehnyt pitkäjänteistä työtä, saanut mahdollisuuden näyttää ja itseluottamusta kohdilleen. Jääkiekko on niin paljon korvien välistä kiinni. Jos saa rauhallisuuden kentälle ja pidettyä pään tyhjänä, pelaaminen on helpompaa.

Miten hyvin pään tyhjentäminen onnistuu omaehtoisessa karanteenissa, poissa kotoa?

– En tiedä. Aikaa on kulunut vielä liian vähän. Tässä on hyvät ja huonot puolensa. Kyllähän tämä ärsytti suunnattomasti, mutta jokainen meistä ymmärsi tilanteen, ettei sille mitään voi. Niillä, joilla on lapset, on varmasti vielä vaikeampaa. En osaa edes kuvitella, kuinka kova tuska heillä on olla erossa lapsistaan.