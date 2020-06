Lasse Kukkonen (oik). kertoi maanantaisessa tiedotustilaisuudessa lopettavansa mittavan pelaajauransa. Vieressä istuva Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen oli päätöksestä johtuen haikein mielin. Kuva: Jarmo Kontiainen

Kärppälegenda Lasse Kukkonen lopettaa mittavan pelaajauransa. Kukkonen kertoi asiasta Kärppien järjestämässä tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Kukkonen edusti Kärppiä Liigan runkosarjassa 651 ottelussa tehden tehopisteet 72+134. Pudotuspeleissä Kukkonen puki kärppäpaidan päälleen 130 kertaa tehden 17 maalia ja antaen 37 maalisyöttöä.

Puolustaja voitti Kärppien kanssa Suomen mestaruuden vuosina 2005, 2014, 2015 ja 2018.

Kukkonen on myös nelinkertainen MM- ja kolminkertainen olympiamitalisti. Hän oli mukana voittamassa maailmanmestaruutta vuonna 2011.

Kukkonen kertoi, että päätös lopettamisesta alkoi kypsyä viime talvena.

– Rupesin vähän enemmän pohtimaan omaa jatkoani vuodenvaihteen paikkeilla. Kevään aikana alkoi selkeästi tulla mieleen ajatus, että tähän olisi hyvä lopettaa. Olin saanut mielenrauhan oman urani kanssa. Tietysti kaikki päättyi vähän eri tavalla kuin olin haaveillut ja kuvitellut, Kukkonen sanoi viitaten koronapandemian keskeyttämään kauteen.

Kauden ennenaikaisen päättymisen jälkeen mielessä kypsynyttä päätöstä piti kuitenkin punnita uudelleen.

– Halusin katsoa, muuttuuko mieli, mutta tunne vain vahvistui. Olen kiitollinen läheisilleni, perheelleni, isälleni, äidilleni, joukkuekavereilleni ja valmentajilleni. Olen kiitollinen tästä matkasta. Nyt on aika palata juurille takaisin Raksilan katsomoon pelien ajaksi. Sieltä tämä unelma joskus lähti. Se on ihan hyvä paikka lähteä etsimään seuraavaa unelmaa.

Kärppien järjestämässä tiedotustilaisuudessa olivat Kukkosen lisäksi paikalla urheilutoimenjohtaja Harri Aho, päävalmentaja Mikko Manner ja toimitusjohtaja Tommi Virkkunen.

– Tämmöisessä tilanteessa miettii seurajohtajana, että olisi hyvä, kun olisi tullut vielä yksi vuosi lisää. On myös aika iso kunnia olla seuran puolesta mukana tämmöisessä tilaisuudessa ja päästä kiittämään Lassea, Virkkunen tunnelmoi.

Virkkunen korosti Kukkosen tavoin, että jäähyväiset eivät olleet koronapandemian takia kuin sadusta.

– Emmeköhän jotain vielä yhdessä keksi. Olen vähän haikeilla mielin, mutta tiedän, että olet ja haluat olla mukana seurassa myös tulevaisuudessa. Olen myös sanonut puolileikilläni, että jos imurointi alkaa pitkästyttää kotona, niin minulle voi aina soittaa.

Urheilutoimenjohtaja Aho painotti, että ei ole nähnyt missään vastaavanlaista synnynnäistä johtajuutta.

– Huikea, epäitsekäs joukkuepelaaja. Se valtava intohimo ja palo, mikä näkyi jokaisessa vaihdossa ja tilanteessa, kannatteli ja vei Lassea NHL:ään ja KHL:ään sekä maajoukkueen kapteeniksi, joka on suomalaisessa kiekkoilussa aika kova mittari, Aho sanoi.

Kukkonen juhli Kärppien paidassa neljää Suomen mestaruutta. Kuva: Maiju Torvinen

Myös valmennuksen kiitokset Kukkosta kohtaan olivat vuolaita.

– Koko valmennuksen puolelta isoin kiitos Lasselle menee huikeista pelitaidoista. Maailmanluokan pelikäsitys ja tässä valtakunnassa vertaistaan hakevat erikoistilannetaidot niin yli- kuin alivoimallakin, Manner sanoi.

Manner kiitteli Kukkosta myös jään ulkopuolisista asioista.

– En muista Lasselta yhtään ottelua, jossa hän ei olisi ollut täysillä mukana. Lisäksi Lassella oli huikea kyky seuraavana päivänä jättää voitto tai tappio taakse. Se on poikkeuksellista henkistä vahvuutta.

– Kun kaiken muun lisäksi kyseessä on ihminen, joka ottaa muut ihmiset huomioon, niin voimme puhua hienosti kasvatetusta miehestä. En ole kuullut ikinä Lassen sortuvan katkeruuteen tai sanovan pahaa sanaa tuomareista tai vastustajista. Siinä meillä kaikilla on oppimista.

Puheenvuoronsa päätteeksi Manner luki Kukkoselle runon.

Tilaisuudessa pyörähti puhumassa myös Juha Junno.

– On huikea hetki, kun miettii Lassen uraa. Sellainen muistikuva on 1990-luvulta, että puhuimme Juhani Tammisen kanssa, että otetaan se nuori poika mukaan ja pistetään kehiin. Lassesta näkyi jo junioreissa johtajuus. Hän on aina ollut kova taistelija, Junno puolestaan sanoi.

– Lasse on poikkeuksellinen johtaja. Harvoin näkee ihmistä, jolla on niin kova kyky aistia pukukopissa. Jollakin on ongelmia kotona, jollakin on voinut kuolla läheinen, mutta siitä huolimatta meillä on ratkaiseva peli ja meidän pitää se voittaa. Siinä on pojan suuruus, että hän pystyy aistimaan, vaikuttamaan ja näkemään sellaisia asioita, joita harva näkee, Junno jatkoi.

Katso kuvagalleria Kukkosen uran varrelta!

Lue myös: Kärp­pien kap­tee­ni putoaa pe­li­päi­vä­nä omaan ih­meel­li­seen maail­maan­sa, jossa kaikki tähtää vain voit­ta­mi­seen





Päivitetty klo 13.32: Lisätty kommentteja. 13.40: Lisätty Kukkosen kommentit. 13.43: Täydennetty Virkkusen kommenteilla. 13.49: Lisätty Virkkusen kommentteja. 13.56: Lisätty Ahon kommentit. 14.54: Lisätty kuvagallerian linkki, muutettu otsikkoa.