Lasse Kukkonen sai Vuoden oululainen -kunniakirjan tiistaina ennen Kärpät–TPS-ottelun alkua. Kuva: Iikka Pirttikoski

Viime vuonna hokkarit naulaan laittanut kärppäikoni Lasse Kukkonen on Vuoden oululainen. Lukijat valitsivat Kukkosen tunnustuksen saajaksi yli 30 prosentin äänivyöryllä.

Muut äänet jakautuivat ehdokkaille tasaisesti. Toiseksi äänestyksessä tuli Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen professori Mehdi Bennis ja kolmanneksi Veikkausliigaan noussut AC Oulu.

– Kyllähän tällainen tuntuu tosi hyvältä ja rehellisesti sanottuna vähän hämmentävältä. Täytyy olla kiitollinen. Tämä on hieno ja iso kunnia, myös Pohjois-Pohjanmaa-palkinnon vastikään pokannut Kukkonen sanoo.

Vuoden oululainen -äänestyksessä annettiin yli 5000 ääntä, enemmän kuin kahdessa edellisessä äänestyksessä yhteensä. Äänestyksen järjesti Forum24 yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Rakkaus lajiin säilynyt

Aika tarkalleen vuosi sitten näihin aikoihin Kukkonen teki päätöksen uransa lopettamisesta ja kertoi siitä perheelleen ja seuralleen. Sen jälkeen korona päätti kauden lyhyeen, ja Kukkosen täytyi pohtia uudestaan, halusiko hän päättää uransa sillä tavalla.

Tunne oikeasta hetkestä kuitenkin vain vahvistui tuumaustauon aikana. Silti Kukkosta ei tarvinnut varsinaisesti maanitella pelaamaan lokakuussa vielä yhden ottelun, jossa hän sai jättää kunnolliset jäähyväiset Raksilan kiekkokansalle.

Tällä hetkellä Kukkonen seuraa tarkasti entisen joukkueensa otteita C Moren kommentaattorina.

– Siihen on päässyt yllättävän mutkattomasti mukaan. On kiva seurata läheltä jääkiekkoa, mutta silti ihan eri kulmasta. Rakkaus lajiin on säilynyt. Minulla on vain vähän kommentaattorin hommia tehtynä, mutta joka kerta opin itsekin uutta.

Pelaamista Kukkonen ei kerro kaipaavansa, mutta hän myöntää elävänsä edelleen tunteella mukana – pelaahan joukkueessa yhä paljon hänen ystäviään.

Kukkonen on iloinnut siitä, että Kärpät on viime viikkojen aikana saanut vaikeuksien jälkeen onnistumisia. Juuri se on asia, jota hän urheilijan arjesta eniten ­kaipaa.

– Se fiilis, mikä tulee, kun saadaan haasteita käännettyä. En välttämättä kaipaa edes voittamisen tunnetta niin paljon kuin yhtenäisyyden tunnetta, mikä kopissa on. Tiettyä veljeyttä, yhteenkuuluvuutta. Sitä kaipaan.

Juttu jatkuu kuvan alapuolella.

Lasse Kukkonen ei kaipaa kaukaloon, mutta tunnelmaa on ikävä. Kuva: Pekka Kallasaari

Yritys auttanut sopeutumisessa

Ero aiempaan on suuri. Kun Kukkonen nykyisin lähtee töihin, hän suuntaa Kemiran vanhoihin toimistotiloihin Laanilaan, jossa sijaitsee hänen yrityksensä KukkoLasse Oy:n tukikohta. Vastassa on tyhjä toimisto, jossa hän istuutuu pöydän ääreen ja avaa läppärin.

Enää vastassa ei ole yli 30 hengen työyhteisö, josta lähtee paljon ääntä.

– Siinä on tosi iso kontrasti. Olenkin todella kiitollinen C Morelle, että olen päässyt osaksi ryhmätyötä. Siellä on iso porukka, joka mahdollistaa meidän kameran edessä seisomisen. Sieltä saan työryhmän, jonka olen huomannut olevan minulle tärkeä asia.

Kukkonen perusti KukkoLasse Oy:n jo vuonna 2019 odottamaan sitä hetkeä, kun hänen aktiiviuransa jääkiekkoilijana päättyy. Hahmotelma siitä, mitä yritys voisi tehdä, oli olemassa, mutta lopullisen muotonsa se sai vasta viime vuonna koronaeristyksen aikana. Kukkonen päätti keskittyä psyykkiseen valmennukseen ja johtamiseen.

– Kun perustin firman, en silloin vielä tiennyt, että lopettamiseni on niinkin lähellä. Se oli valmistautumista, että on jotain, mitä lähteä viemään eteenpäin. Eristyksen aikana vahvistui ajatus, mitä haluan alkaa tehdä ja missä minulla on intohimoa: psyykkisen puolen vahvistamisessa ja ryhmädynamiikan kehittämisessä.

Korona on koetellut jokaista alaa kuluneen vuoden aikana, ja myös Kukkonen on saanut tuntea sen tuoreen yrityksensä kanssa. Hän kuitenkin näkee tässä ajassa myös paljon mahdollisuuksia.

– Aika paljon olen oppinut ihan teknisiä asioita, miten työtä tehdään etänä. Tällaisena aikana vähän eri tavalla haetaan kontaktia ihmisten kanssa, mutta samalla olen huomannut, miten tärkeää meille kaikille on tietty ryhmään kuuluminen. Nyt täytyy vain pohtia, miten sitä pystyy vaalimaan.

Kukkosella on ollut työtehtävinään muun muassa ryhmäkoulutuksia, yksilövalmennusta ja ryhmädynamiikan rakentamista. Monipuolinen työnkuva sopii hänen luonteelleen.

– Olen löytänyt selkeästi intohimoa ja innokkuutta tätä työtä kohtaan. Se on iso osa, että olen pystynyt sopeutumaan jääkiekon jälkeiseen elämään.

Kukkosen mielestä ilahduttavaa on ollut myös reissaamisen vähentyminen. Nyt hänellä on ollut aikaa käydä muun muassa luistelemassa omien lastensa ja ystäviensä kanssa Oulujoen koulun kentän jäällä.

– Olen käynyt siellä nyt enemmän kuin aiempina vuosina yhteensä. Sitä kaipasinkin, että voin viettää iltoja ja normaaleja viikonloppuja kotona perheen kanssa.