Kärpät vastaan HIFK -ottelun yhteydessä on mahdollisuus saada vaivattomasti myös koronarokote ensi lauantaina Oulussa.

Rokotuksia annetaan Oulun jäähallissa 23. lokakuuta kello 17–19. Ottelu alkaa kello 18, joten rokotteen voi hakea ennen ottelun alkua.

Rokotuspaikka sijaitsee E-katsomon ja F-katsomon kulmauksen takaa löytyvällä käytävällä. Rokotuspaikalta saat ensimmäisen tai toisen rokoteannoksen ilman ajanvarausta. Saatavilla on Modernan ja Biontech-Pfizerin rokotteita.

Tällä viikolla Oulussa koronarokotuksen voi saada myös Limingantullin rokotuspisteellä ja Ideaparkin pop up -rokotepisteellä.

Sairaalahoidossa 218 koronapotilasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi maanantaina 1 310 uudesta koronatartunnasta Suomessa. Luvussa on mukana myös viikonlopun tartunnat.



Sairaalahoidossa on 218 potilasta, joista 33 on tehohoidossa. Sairaalassa olevien määrä on noussut 26 koronapotilaalla perjantaista. Tehohoidossa olevien määrä on vähentynyt kolmella.

Perjantain jälkeen Suomessa on kerrottu neljästä uudesta koronakuolemasta.

Pohjois-Pohjanmaalla todettiin viikonlopun ja maanantaina aikana 77 uutta koronatartuntaa.

Oulussa tartuntoja oli 46, Sievissä kahdeksan, Raahessa kuusi ja Ylivieskassa kuusi. Limingassa tartuntoja oli kolme ja Kempeleessä kaksi. Yksi tartunta todettiin Iissä, Muhoksella, Pudasjärvellä, Pyhännällä, Siikalatvalla ja Utajärvellä.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on kuusi koronapotilasta Oyskorona-verkkosivuston mukaan.

Pohjois-Pohjanmaalla 72,7 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut kakkosrokotteen, ensimmäisen rokotteen on saanut 83 prosenttia.

Sairaanhoidon tarve tasaantunut Oulussa

Oulun epidemiatilanne on pääosin ennallaan. Myös sairaalahoidon tarve on tasaantunut, kertoi Oulun kaupunki tiedotteessaan maanantaina.

Rokotekattavuus nousee. Rokotustavoitteessa eli vähintään 85 prosentissa ovat ykkösannosten osalta kaikki yli 40-vuotiaat ja yli 50-vuotiaat toisen annoksen osalta. Eniten rokotustavoitteen alapuolella ovat ykkösannosten osalta 12–15-vuotiaat ja 25–29-vuotiaat.

Uusien tartuntojen määrä pysyi Oulussa viime viikolla lähes ennallaan (135) edelliseen viikkoon (132) verrattuna. Altistuneiden määrä pieneni eikä joukkoaltistumisia tullut ilmi.

Yleisimmät tartunnanlähteet olivat perheen sisäiset tartunnat, yksityiset tapaamiset ja työpaikat.

Näytteenotto säilyi ennallaan edellisen viikon tasolla. Positiivisten näytteiden osuus nousi 7,7 prosenttiin.

Kahdesti rokotettuja lieväoireisia henkilöitä ei enää testata.

Rokottamattomien ja kertaalleen rokotettujen on edelleen hakeuduttava koronatestiin lievissäkin flunssa-, vatsa- ja yleisoireissa.

Oululaiset voivat varata ajan maksuttomaan koronanäytteenottoon Pihlajalinnan testauspisteelle, joka sijaitsee Rehapoliksessa.

