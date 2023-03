Dallas Starsissa pelaava Jani Hakanpää on joukkueelle tärkeä Instagram-käyttäjätilinsä nimen mukainen oman pään luuta, joka tuntee omat vahvuutensa. – Kärpissä sain kasvaa ja kehittyä rauhassa pelaajana ja ihmisenä. Se on suurin syy siihen, miksi olen nyt täällä NHL:ssä, Hakanpää pohtii.

Texasin lämmin auringonpaiste saa Dallas Starsin hallin näyttämään jylhältä tiilimuurilta. Muurilta, joka kätkee sisäänsä 18 500 istumapaikkaa ja NHL-tähtien taisteluareenan. Tällä kaudella Dallas toimii kotikenttänä jopa viidelle pikkupojan unelmaa elävälle suomalaiselle, yksi heistä on Kärpistä taalajäille itsensä murtanut Jani Hakanpää.

Jani saapuu haastatteluun tyylikkäänä puku päällä. Starsin viestintätiimin yhteyshenkilö kertoo kuvion – haastatteluaika on 10 minuuttia ja sitten pelaajan pitää kiirehtiä valmistautumaan peliin. Kiekko tippuu jäähän kolmen tunnin kuluttua. ”Got it”, ja kieli vaihdetaan suomen kieleen.

– Kiirettä pitelee, saavuimme viime yönä kahden maissa pelireissulta. Arki menee pitkälle pelien ja matkustamisen merkeissä, isokokoinen, lähes kaksimetrinen partaveikko hymyilee.

Nyt ymmärrän kommentit miehen ulottuvuudesta ja järkälemäisestä olemuksesta – kun suomalainen pakkipari Esa Lindell ja Jani Hakanpää hyppää askiin, on fyysinen uhka todellinen.

Sitä alleviivaavat myös taklauslukemat: Hakanpää antoi viime vuonna Starsin paidassa lähes 250 niittiä, tälle kaudelle hän on taklannut jo noin 180 kertaa. Kovia otteita kaukalossa on vaikea uskoa leppoisan miehen kanssa jutellessa.

– Esan kanssa on ollut siisti pelata, vaikkei peli aina ehkä ole kovin kaunista. Yritetään tehdä pienet jutut hyvin. Se on meidän suurin vahvuus, että molemmat saavat virtaa toistensa onnistumisista. Kun toinen saa maalin, niin usein kaveri on enemmän fiiliksissä kuin itse, Hakanpää nauraa.

Dallas Stars on Läntisen konferenssin kakkosena, Hakanpää pelaa parasta kauttansa NHL:ssä ja pitää paikkaa NHL:n parhaimpien puolustajien joukossa +/- -tilastossa.

Barbaarimainen puolustaja on osoittanut otteillaan olevansa joukkueelle jokaisen dollarin arvoinen – jopa halpa noin 1,5 miljoonan kausipalkallaan. Ennen Starsin kolmen vuoden sopimusta Hakanpää nähtiin Carolinan ja Anaheimin paidassa. Starsin vihreä paita on yllä nyt toista kautta.

– Tämän kauden valmentajien vaihdon myötä koko joukkueella on hyvä ja raikas ilme. Tähän asti on mennyt hienosti ja toivottavasti kevättä kohden saadaan vielä muutama lisävaihde silmään.

Vahva Suomi-tiimi

Dallasiin perhe on sopeutunut hyvin. Ison avun kotoutumiselle sai joukkueen suomalaispelaajista.

– Joukkueeseen oli helppo tulla, kun suomalaisilta pystyi kysymään tyhmiäkin kysymyksiä siitä, miten homma täällä toimii. Jätkistä on valtava henkinen tuki. Koitetaan pitää huolta siitä, että kaikilla Suomi-tiimiläisillä on hymy huulilla ja nihkeinä päivinä tsempataan.

Myös kotopuolessa kiitellään suomalaispelaajien paljoutta, kun vaimo on saanut ystäviä muiden pelaajien puolisoista.

Dallas Starsin kotihalli on vaikuttava näky 18 500 istumapaikallaan. Sama halli muuntautuu viikoittain myös NBA-koripallojoukkue Dallas Mavericksin kotikentäksi. Kuva: Sarianna Turula

– Se auttaa paljon, kun tietää reissuun lähtiessä, että perheellä on täällä hyvä olla ja ”Suomi-klaani” tukena. Se on tosi tärkeää, että tietää heidän saavan tarvittaessa apua.

Dallasin sää on vaihdellut alkuvuonna jo pakkasesta hellelukemiin, miten ilmasto sopii golfin rakastajalle?

– Golf on jäänyt kyllä vähälle reissujen ja pelien vuoksi, mutta leikkipuistot ovat sen sijaan tulleet tutuiksi, mies virnuilee.

Kotona häärii 1,5-vuoden ikäinen tytär. Isänsä mukaan kyseessä on touhukas ja iloinen veijari, oikea sydänten sulattaja.

– Kyllä sen eteen on valmis tekemään mitä vain, mies herkistyy.

– On mahtava touhuta hänen kanssaan joka hetki, kun vain voi.

Viikossa pelaajilla on yksi vapaapäivä, joka yritetään ”väkisin vääntää johonkin kohtaan viikkoa”. Pelien välipäivinä on treenejä ja kehonhuoltoa, pelejä noin kolme viikossa.

– Vapaa-ajalla käydään ruokakaupassa, vaihdetaan vaippoja ja pestään pyykkiä. Ei mitään sen ihmeellisempää, Hakanpää hymähtää.

Texasin tavaramerkki on varmasti barbeque-kastike, jota saa muun muassa paikallisen Ikean lihapullien kylkeen. En voi olla kysymättä, miten brisket-liha ja bbq-kastike uppoavat intohimoiselle kotikokkaajalle?

– Todellakin uppoaa! Olen koittanut kesällä savustella kotona Oulussa samaa, mutta kyllä ne täällä osaavat sen viimeisen päälle. Yritän ottaa oppia.

Raksilan jää, paras jää

Pian 31 vuotta täyttävän Hakanpään reitti NHL:ään on ollut poikkeuksellinen. Vielä 27-vuotiaana hän pelasi SM-liigassa Oulun Kärpissä.

– Kärpät oli iso ponnahduslauta uralleni. Siellä sain rauhassa kasvaa ja kehittyä sekä löytää itsestäni uusia puolia. Suuri syy siihen, miksi olen nyt täällä, on se ihmisenä kasvu, mitä siellä tapahtui. Hienoja vuosia ja muistoja.

Raksilan kaukalo vaihtui American Airlines Centeriin, mutta yksi asia on varma:

– Raksilan jää on sata kertaa parempi! Täällä ehkä ilmasto tekee oman haasteensa. Mutta kyllä se Raksilan jää on Raksilan jää.

Hakanpään perheellä on Oulussa koti ja välillä sinne kaipaakin Texasin sykkeestä.

– Täällä on paljon korkeita taloja joka puolella, joten suomalaista luontoa on ikävä. Oulussa on mukavia ihmisiä ja rauhallinen elämäntempo, siksi ollaan asetuttu sinne Suomessa.

Starsin mediavastaava kertoo aikamme päättyvän, mutta vielä yksi kysymys: Milloin matkaatte seuraavan kerran Ouluun?

Hakanpää alkaa hymyillä ja hiljenee hetkeksi.

– Toivottavasti ei kovin pian, pitkälle kesäkuussa sitten kauden jälkeen. Se jää nähtäväksi!