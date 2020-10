Kärppien Jari Sailio yrittää kukistaa Pelicansin jälleen Raksilassa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kärpät palasi koronakaranteenista tappiollisesti, sillä Lahden Pelicans haki täyden pistepotin Raksilasta ensimmäistä kertaa sitten marraskuun 2016.

Kärppien ainoan osuman viimeisteli Miihkali Teppo päätöserässä. Loppuluvut kirjattiin 1–2.

1.erä

Kiekko on jäässä, ottelu on käynnissä. Raksilassa on todella väljää. Yleisö ei ole löytänyt jäähallin lehtereille.

Peli on alkanut sähäkästi, kaukalossa on menty päästä päähän ensimmäisten peliminuuttien aikana. Kärppien ykkösketju sai ensimmäisenä pitkän pyörityksen lahtelaisten päätyyn, mutta maalia oululaiset eivät saaneet aikaan.

Avauserästä on pelattu jo puolet. Kärpät oli ensimmäisellä puolikkaalla niskanpäällä, mutta maalittomassa tasatilanteessa Raksilassa edetään edelleen.

Kärpät joutui alivoimalle vähintäänkin epäselvästä tilanteesta, kun mailat nousivat korkealle. Lopulta jäähylle tuomittiin ihmettelevä Joona Huttula.

Pelicansin ylivoima tuotti läjän laukauksia, mutta Kärpät kesti. Totuuden nimissä lahtelaisten laukauksissa tarkkuus ei ollut joka kerta paras mahdollinen.

Kärpät pääsi pelaamaan myös erän lopulla ylivoimaa, mutta hyvistä paikoista huolimatta avausmaalia ei nähty. Etenkin Kärppien ykkösketjulle maalipaikkoja osui avauserässä paljon.

Erätauolle poistuttiin kuitenkin maalittomassa tasatilanteessa.

Raksilassa ei ruuhkaa ollut keskiviikkona. Toisella erätauolla jäähallin käytävät olivat liki tyhjät. Kuva: Janne Onnela

2.erä

Ottelun toinen erä on alkanut.

- Luotetaan vain omaan peliimme, kyllä se tulos sieltä tulee, ensimmäisen liigapelinsä tällä kaudella pelaava Topi Niemelä totesi erätaukohaastattelussa.

Toisen erän ensimmäinen viisiminuuttinen päättyi Kärppien kahden ketjun pyöritykseen, jonka päätteeksi Pelicansin koko pitkän pätkän jäällä ollut viisikko oli umpipuhki.

Kärppien peli pyöri kuitenkin pitkälti kulmissa, eikä huippuvaarallisia maalipaikkoja syntynyt nelosketjun alulle laittamassa tilanteessa.

Maalihanat aukesivat vihdoin ottelun puolivälin jälkeen, kun Iikka Kangasniemen syöttö meni Kärppien maalinkulmalla Kasper Puution läpi suoraan Jonatan Tanuksen lapaan. Tanus tälläsi pelivälineen sydämensä kyllyydestä ohi Justus Annusen siirtäen Pelicansin johtoon.

Ottelun virallinen yleisömäärä on 2229 katsojaa. Paikalla ei silmämääräisesti ole niin paljon katsojia.

Raksilassa on kaksi erää pelattu ajoittain melko sekavaa jääkiekkoa. Isännät ovat olleet pelin päällä, mutta tehokkuus on tökkinyt. Pelicans sai toisaalta toisessa erässä montakin loistavaa maalipaikkaa, mutta onnistui tekemään vain yhden.

Kärppien toisen erän kenties paras maalipaikka osui Topi Niemelälle, joka pääsi nokikkain vieraiden maalivahdin kanssa. Laukaus viuhui kuitenkin ohi maalin.

3.erä

Ottelun päätöserä on käynnissä.

Kärppien takaa-ajo ei alkanut suotuisissa merkeissä. Pelicans siirtyi vajaan neljän minuutin pelin jälkeen jo kahden maalin karkumatkalle, kun Kasper Puution ahdistelema Hannes Björninen löysi siniviivalta Alex Lindroosin, joka tälläsi pelivälineen maaliin.

Päätöseräkin on ehtinyt jo yli puolivälin. Peliä leimaa edelleen sekavuus, sillä etenkin kotijoukkueelta odottaisi hieman systemaattisempaa hyökkäyspelaamista. Puolustuspäässä ja pelin avaamisessa myös ykköspakkiparin puuttuminen näkyy.

Kärpillä on enää reilut seitsemän minuuttia aikaa kairata kaksi maalia.

Viisi minuuttia ennen ottelun loppua Kärpät kavensi, kun Jari Sailio nousi hyvin ylös nousseen Miihkali Tepon, joka siirsi pelivälineen Pelicansin maaliin.

Kärpät pääsi pelaamaan lopussa reilun minuutin ylivoimalla. Ilman maalivahtia kuudella neljää vastaan Kärpät ei kuitenkaan onnistunut tasoitusmaalia värkkäämään.

Niinpä Pelicans voitti Kärpät Raksilassa ensimmäistä kertaa sitten marraskuun 2016.