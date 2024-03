Kärppien Maxim Korpimäki jyräsi HIFK:n Miro Väänäsen tylysti jäähän. Tulostaululla juhli sen sijaan kotijoukkue. Kuva: Seppo Samuli/Lehtikuva

Liiga, HIFK–Kärpät 3–1 (2–0, 1–0, 0–1)

Helsinki on Kärpille tuskainen paikka Liigassa. Perjantaina oululaisjoukkue taipui HIFK:lle maalein 1–3, edellinen täysi pistepotti pääkaupungista on irronnut lokakuussa 2021. Sen jälkeen Kärpät on ottanut Helsingissä kaksi jatkoaikavoittoa kahdeksasta kohtaamisesta.