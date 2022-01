Kärpät ja Ilves ottavat tänään toisistaan mittaa Raksilassa. Arkistokuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Jälleen täydellä voimalla jylläävä koronapandemia on tuonut suomalaisten päivittäiseen sanavarastoon uusia termejä. Yksi näistä on veitsenterällä, jollaisella myös keskiviikkona Raksilassa Ilveksen kohtaava Kärpät on tällä hetkellä pelinsä kanssa.

Pikkupetojen saldo viimeisestä kymmenestä pelistä ei mairittele Kärppiä: kuusi tappiota, neljä voittoa. Ajanjaksolta silmiin osuvat erityisesti hengetön kotipeli Vaasan Sportia vastaan sekä kotitappio Kärppiä tällä kaudella pisteissä 6–0 kurmuuttaneelle Mikkelin Jukureille.