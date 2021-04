Jari Sailio hämmentää, raastaa ja yrittää kaikkensa, mutta monelta muulta Kärppien takakenttien pelaajista vaaditaan pikaista tasonnostoa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kärppien kausi lässähtää lyhyeen, jos tilastoihin on uskominen. HIFK on ollut vakuuttava viimeisillä Raksilan-vierailuillaan, sillä joukkue on voittanut edelliset kolme otteluaan Oulussa numeroin 7–1, 5–1 ja 4–1.

Kärpillä ei ole enää varaa tappioihin puolivälieräsarjassa. Yksikin lipsahdus panee pisteen oululaisten kaudelle.