Nick Ritchie on pelannut urallaan viidessä eri NHL-joukkueessa. Laitahyökkääjän tilillä on yhteensä 481 NHL-ottelua tehoin 84+102=186. Kuva: NHLPA.com

Kärpät on solminut loppukauden kattavan pelaajasopimuksen laitahyökkääjä Nick Ritchien kanssa. 27-vuotias Ritchie on pelannut kahdeksan edellistä kautta NHL:ssä. Hän on edustanut yhteensä viittä eri seuraa.

Anaheim Ducks varasi Ritchien ensimmäisellä kierroksella (numerolla 10) kesän 2014 varaustilaisuudessa.