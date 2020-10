Kärppien Jari Sailio yrittää kukistaa Pelicansin jälleen Raksilassa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kärpät palasi lähes kuukauden tauon jälkeen Raksilaan, kun pikkupedot pääsivät jälleen tositoimiin jääkiekkoliigassa. Pikkupetojen vastustajaksi luisteli Lahden Pelicans.

Kärppien kokoonpanossa on muutoksia edelliseen KalPaa vastaan pelattuun peliin nähden. Ykköspakkipari Libor Sulak - Shaun Heshka on sivussa, joten nuoret puolustajat Topi Niemelä ja Kasper Puutio kantavat suurta vastuuta Pelicans-ottelussa.

Hyökkäyspään pienistä muutoksista mielenkiintoisin on Otto Karvisen ja Jari Sailion kanssa yhteisen sävelen löytäneen Michal Kristofin siirtäminen Janne Kuokkasen ja Radek Koblizekin sentteriksi.

Myös ilman nuorten maajoukkuepaikkaa Ruotsi-peleihin jäänyt Aatu Räty nousee Kärppien kokoonpanoon illan pelissä. Pikkupetojen maalilla pelaa Justus Annunen.

Pelicansin kokoonpanosta puuttuu ottelukohtaisella sopimuksella pelaava Ryan Lasch.

1.erä

Kiekko on jäässä, ottelu on käynnissä. Raksilassa on todella väljää. Yleisö ei ole löytänyt jäähallin lehtereille.

Peli on alkanut sähäkästi, kaukalossa on menty päästä päähän ensimmäisten peliminuuttien aikana. Kärppien ykkösketju sai ensimmäisenä pitkän pyörityksen lahtelaisten päätyyn, mutta maalia oululaiset eivät saaneet aikaan.

Avauserästä on pelattu jo puolet. Kärpät oli ensimmäisellä puolikkaalla niskanpäällä, mutta maalittomassa tasatilanteessa Raksilassa edetään edelleen.

Kärpät joutui alivoimalle vähintäänkin epäselvästä tilanteesta, kun mailat nousivat korkealle. Lopulta jäähylle tuomittiin ihmettelevä Joona Huttula.

Pelicansin ylivoima tuotti läjän laukauksia, mutta Kärpät kesti. Totuuden nimissä lahtelaisten laukauksissa tarkkuus ei ollut joka kerta paras mahdollinen.

Kärpät pääsi pelaamaan myös erän lopulla ylivoimaa, mutta hyvistä paikoista huolimatta avausmaalia ei nähty. Etenkin Kärppien ykkösketjulle maalipaikkoja osui avauserässä paljon.

Erätauolle poistuttiin kuitenkin maalittomassa tasatilanteessa.

2.erä

Ottelun toinen erä on alkanut.

- Luotetaan vain omaan peliimme, kyllä se tulos sieltä tulee, ensimmäisen liigapelinsä tällä kaudella pelaava Topi Niemelä totesi erätaukohaastattelussa.

Toisen erän ensimmäinen viisiminuuttinen päättyi Kärppien kahden ketjun pyöritykseen, jonka päätteeksi Pelicansin koko pitkän pätkän jäällä ollut viisikko oli umpipuhki.

Kärppien peli pyöri kuitenkin pitkälti kulmissa, eikä huippuvaarallisia maalipaikkoja syntynyt nelosketjun alulle laittamassa tilanteessa.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 0-0.