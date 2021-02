Kolmen kotiottelun viikko polkaistaan Raksilassa käyntiin tiistaina huippuvireistä Turun Palloseuraa vastaan. Arkistokuva. Kuva: Pekka Peura

Viikon vierasreissulta sunnuntaina kotiin palannut Kärpät saa pelata koko kuluvan viikon koti-Raksilassa. Kolmen kotiottelun viikko polkaistaan käyntiin tiistaina huippuvireistä Turun Palloseuraa vastaan. Ottelu alkaa kello 18.30.

Kärpät on juuri nyt mukavassa myötäisessä. Pikkupedot eivät ole jääneet pisteittä kertaakaan kahdeksan edellisen pelin aikana ja voittoputkikin on venähtänyt jo kuuteen peliin. Samalla oululaisittain lähes pohjamudissa käväissyt sarjasijoitus on kohentunut.