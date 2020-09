Jesse Puljujärven ruuti on ollut harjoituskaudella kuivaa. Jatkuuko Puljujärven tehoilu myös KalPaa vastaan? Kuva: Jussi Leinonen/Arkisto

Kärpät koki viime viikolla ensimmäisen tappionsa harjoituskauden täysimittaisissa otteluissaan, kun Ilves oli Kokkolassa pelatussa ottelussa jatkoajalla terävämpi. Ennen tätä Kärpät ehti nuijia RoKin Rovaniemellä ja Hokin Kajaanissa. Keuruulla pelatun JYP-ottelun Kärpät voitti tyylipuhtaasti 3-0.

Kärppien tehokkaimpana pelaajana on häärinyt Jesse Puljujärvi, joka on rohmunnut tehopisteitä jokaisessa pelaamassaan ottelussa.

Myös Tino Metsävainio on esiintynyt harjoituskaudella edukseen. Sentterin paikkaa Kärpistä havitteleva Metsävainio on näyttänyt olevansa tarvittaessa myös tehokas pelaaja. Edellisen kauden lopun EBEL-liigan Fehérvár AV19:ssa lainalla pelannut 23-vuotias on yksi Kärppien harjoituskauden suurimmista onnistujista.

Huomenna oululaisjoukkue tekee ensiesiintymisensä Raksilan yleisölle, kun vastikään vahvistunut KalPa saapuu testaamaan isäntien iskukyvyn.

Muun muassa rapakon takaa siirtyneillä Otto Leskisellä ja maailmanmestari Eetu Luostarisella vahvistunut kuopiolaisnippu on ehtinyt pelata harjoituskaudella viisi ottelua.

Joukkueella on alla voitto Jukureista ja niukat tappiot SaiPaa vastaan. Viime viikonloppuna KalPa nappasi kaksi voittoa JYPistä. KalPa sai otteluissa maalihanansa auki ja onnistui tekemään jyväskyläläisten verkkoon yhdeksän maalia.

Luostarisen lainasopimuksen lisäksi KalPan sentteriosasto vahvistui entisestään, kun viime vuodet Kärpissä rouhinut Miska Humaloja liittyi kuopiolaisten keskikaistalle. Vahvana roolipelaajana tunnettu nelosketjun sentteri vakiinnutti Oulussa paikkansa Liigan kärkijoukkueen kokoonpanossa. Humaloja on päässyt uudessa seurassaan heti pisteiden makuun.





Kaleva Live näyttää ottelun suorana tilaajilleen. Ottelun pääsee näkemään myös euron tutustumistilausmaksua vastaan.

Selostettu striimi käynnistyy pelin ennakko-osuudella kello 18.15.