Keväällä 2018 Libor Sulak edusti Tshekin maajoukkuetta Tanskan MM-kisoissa. Kuva: Christian Bruna/EPA:n arkisto

Oulun Kärppien hiljainen kesä sopimusrintamalla päättyi perjantaina melkoiseen rysäykseen. Tshekin jääkiekkomaajoukkueen puolustaja Libor Sulak vahvistaa oululaisjoukkuetta ensi kauden ajan.

Viime kaudella 26-vuotias tshekki pelasi KHL:n Sevestral Cherepovetsissa ennen kuin siirtyi KooKoo:n Liiga-paitaan. Kouvolassa Sulak latoi 7+9=16 pistettä 31 peliin ennen kuin koronaviruspandemia päätti koko kauden.

Kärppien mukaan monipuolinen ja hyvin liikkuva Sulak istuu hyvin KHL:ään siirtyneen Jakub Krejcikin jättämään aukkoon.

– Libor on kansainvälisen tason pelaaja, joka on esiintynyt MM-kisoissa, ja alkaa olla jo vakiokalustoa EHT:llä. Hän on erittäin tervetullut lisä meidän nopeaan pelitapaan, joka vaatii hyvää luistelua ja liikkuvuutta, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho kehuu.

Ahon mukaan Kärppien ensi kauden pakisto alkaa olla kasassa. Positiivinen uutinen on Taneli Ronkaisen hyvin edennyt kuntoutuminen loukkaantumisesta.

Sulak saapuu Ouluun heinä-elokuun vaihteessa.

– Kärpät on yksi parhaista organisaatioista koko Euroopassa. Tämä on oikea askel minulle, sillä pidän joukkueen tyylistä ja tavasta pelata. Liiga on minulle hyvä sarja, sillä täällä pelataan nopeaa ja fyysistä peliä, sekä lauotaan paljon.

Kaudella 2018–2019 Sulak pääsi kokeilemaan NHL-vauhtia kuuden pelin verran Detroit Red Wingsin paidassa, mutta pääosa kaudesta sujui farmijoukkueessa Grand Rapids Griffinsissä AHL:ssä. Vuotta aikaisemmin Sulak pelasi Liigaa Lahden Pelicansissa ja kuului sarjan parhaisiin pelaajiin.