Oulu

Aino Kaijankoski toivoo, että yleisö löytäisi runkosarjaotteluita paremmin naisten kevään liigapeleihin. – Luvassa on takuulla viihdyttävää ja yllätyksellistä kiekkoa! Ja olemmehan me Kärppien menestyksekkäin joukkue. Kuva: Pekka Kallasaari

Naisten Liigaa pelaava Kärpät Naiset pelasi sunnuntaina Tampereella viimeisen runkosarjaottelunsa ja rökitti Ilveksen maalein 1–2. Kärppien ratkaisumaalin laukoi jatkoajalla puolustaja Aino Kaijankoski, 21, joka on yksi joukkueen eturiviin nousseista kehittyjistä.

– Sunnuntain ratkaisumaali on yksi kauden kohokohdista. Tuntuu hienolta, että pystyn näin konkreettisella tavalla auttamaan joukkuetta, hän hymyilee.

Kaijankoski iloitsee oman kautensa sujuneen kokonaisuudessaankin odotetusti.

– Kuluva kausi ei ole ehkä pisteellisesti ollut niin hyvä kuin edellinen, mutta pelillisesti se on ollut urani paras.

Myös joukkueen kauteen Kaijankoski on tyytyväinen.

– Joukkueella on ollut hirvittävän rikkonainen kausi. Sairaspoissaoloja on ollut paljon ja olemme välillä pelanneet todella kapealla porukalla. Siihen nähden kolmas sija sarjataulukossa on todella hyvä suoritus.

Naisten Liigan puolivälierät pelataan paras viidestä -systeemillä eli välieräpaikkaan tarvitaan kolme otteluvoittoa. Ottelusarjojen avauspelit pelataan huomenna lauantaina 26. maaliskuuta. Kärpät Naiset saa tuolloin Raksilassa vastaansa Kuortaneen.

– Lähdemme kevään peleihin itsevarmoina sekä ilman muuta taistelemaan mitaleista, Kaijankoski sanoo.

SM-mitali kärppäpaidassa olisi toteutuessaan Kaijankoskelle neljäs.

– Vuoden 2018 kulta on tähänastisen kiekkourani kohokohta. Olin jo tuolloin saanut vähän suurempaa roolia joukkueessa.

Intohimo löytyi uudelleen

Kuluva kausi on Kaijankoskelle kuudes kausi Kärpissä.

– Kasvattiseurani on Limingan Kiekko. Olin yhdeksän tai kymmenen vanha, kun ilmoitin isälleni, että haluan pelaamaan jääkiekkoa. Innoittajana toimi tuttavaperheen pojat, Siikajoella syntynyt ja peruskoulun käynyt Kaijankoski kertoo.

Pikku-Ainon kiekkoura alkoi heti rytinällä LiKin teholeiriltä, jossa kanssapelureina oli jo useamman vuoden kiekkoilleita poikia.

– Se, että pelasin itseäni parempien poikien kanssa, antoi hyvät lähtökohdat kehittymiselle.

Limingan Kiekosta Kaijankoski siirtyi pariksi kaudeksi Raahen jääkiekko­klubiin, kunnes pitkäaikainen haave Kärppiin siirtymisestä realisoitui.

– Uralleni on mahtunut aallonpohjiakin. Kolmisen vuotta sitten meinasin jo lopettaa. Tuntui, että kehittymistä ei vaan enää tapahdu, Kaijankoski muistelee.

Sitten hän näki iskun ­paikan.

– Kun useampi konkari lopetti Kärpät Naisissa, ajattelin, että jos en tätä saumaa käytä hyväkseni, ei uutta tilaisuutta tule enää koskaan. Intohimo lajiin löytyi uudelleen eikä ole sen koommin sammunut. Olen saanut vastuuta joukkueessa ja haluan pitää siitä kiinni.

Tulevaisuuden tähtäimessä Kaijankoskella on paitsi kevään SM-mitali, myös maajoukkuepaikka.

– Onhan se vielä aika kaukainen haave, mutta ei kuitenkaan täysin mahdoton. Teen kovasti töitä sen eteen.