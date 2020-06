Kärpät ja HIFK ovat mukana liigaseurojen uudessa turnauksessa, joka kantaa nimeä Super Series. Kuva: Matti Räty

HIFK, Ilves, Kärpät, Tappara ja TPS pelaavat elo-syyskuussa yhteisen turnauksen kolmessa kaupungissa. Seurat kertovat tiedotteessa, että turnaus alkaa Turussa, jatkuu Tampereella ja huipentuu Helsingissä.

Viisi liigaseuraa käynnistää yhteistyössä elokuussa uuden Super Series -turnausformaatin, jossa ottelut pelataan kolmella kenttäpelaajalla. Turnauksessa pelaavat HIFK, Ilves, Kärpät, Tappara ja TPS.

Ensimmäinen turnauspäivä on Turussa 21.8. ja Tampereella pelataan 27.8.–28.8. Turnaus huipentuu alkusarjan viimeisiin otteluihin ja pudotuspeleihin Helsingissä 11.9. Otteluihin pääsee paikan päälle pelejä seuraamaan sen hetkisten koronarajoitusten mukainen määrä katsojia ja tapahtumissa noudatetaan viranomaisten asettamia turvallisuusmääräyksiä.

– Tavoitteena on järjestää viihdyttäviä tapahtumia kiekkofaneille, ja osallistua tulevan Liiga-kauden käynnistämiseen uudenlaisella turnausformaatilla, jota on kokeiltu erittäin onnistuneesti Pohjois-Amerikassa viime kaudella. NHL:n All-Star- ottelu pelataan tällä formaatilla ja USA:ssa on alkamassa kesällä 2021 oma 3v3-liiga. Suomessa halutaan olla eturintamassa kehittämässä jääkiekkoa ja tämä on yksi esimerkki siitä. Pelit ovat varmasti erittäin viihdyttäviä ja odotamme suurella innolla niiden alkamista, kommentoi HC TPS Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Veli-Pekka Marin.

Liigassa on syksystä 2015 lähtien pelattu jatkoajat kolmella kenttäpelaajalla, mikä on lisännyt maalipaikkojen määrää merkittävästi ja tuonut viihdyttävyyttä peliin. Nyt samalla pelaajamäärällä pelataan otteluita, joiden kesto on alkusarjassa 2x10 minuuttia. Pudotuspeleissä pelataan 2x15 minuutin erät.

– Kolme vastaan kolme -jatkoaika on ollut todella onnistunut uudistus jääkiekossa ja nyt rakennamme viihdyttäviä tapahtumia faneille kolmessa kaupungissa ja samalla joukkueet pääsevät myös harjoittelemaan kolmella kolmea vastaan pelaamista. Tämä on lisäksi erinomaista markkinointia Liiga-kaudelle, joka alkaa muutama viikko Super Seriesin jälkeen, HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen toteaa.

Turussa ja Helsingissä pelataan ottelut yhden päivän aikana, mutta Tampereella joukkueet viettävät kaksi päivää. Torstain 27.8. otteluita isännöi Tappara ja päivää myöhemmin Ilves.

– Kauteen valmistautuminen saa uuden hienon lisäelementin 3v3-turnauksen muodossa. 3v3-pelit ovat pelaajille uusi hieno kokemus mitata paremmuutta, yleisölle viihdyttävää seurattavaa ja valmennukselle hyvä paikka nähdä pelaajia pelaamassa luonnollista peliä. Hyvät pelaajat erottuvat varmasti tässä pelimuodossa. Lähdemme Super Seriesiin menestymään ja tekemään historiaa, kertoo Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola.

Kärpät pelaa kaikki alkusarjan ottelunsa Tampereella ja Helsingissä.

– Kolmella kolmea vastaan pelaaminen on osoittautunut äärimmäisen viihdyttäväksi, sillä kaukalossa sattuu ja tapahtuu jatkuvasti. Tämä on uudenlainen konsepti, jota lähdetään nyt testaamaan ja kehittämään. Jos formaatti toimii, niin tulevaisuudessa näitä pelejä nähdään toivottavasti myös Oulussa. Kärpät on seurana aina mielellään mukana rakentamassa ja kehittämässä uutta, kuten esimerkiksi nykymuotoista CHL:ää. Tämä turnaus tuo varmasti lisää mielenkiintoa ja keskustelua harjoituskaudelle, sanoo Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen.

C More lähettää suorana kaikki turnauspäivät