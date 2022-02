Harri Ahon mukaan Kärppien tuore hankinta kasvattaa joukkueen keskinäistä kilpailua. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kärpät on allekirjoittanut loppukauden kattavan pelaajasopimuksen venäläishyökkääjä Kirill Slepetsin kanssa.

22-vuotias Slepets saapuu Ouluun KHL-seura Amur Habarovskista. Slepets on pelannut kuluvalla kaudella Amurin paidassa 14 ottelua tehoin 0+0. Plusmiinustilasto on viisi maalia pakkasen puolella.

Slepets on Carolina Hurricanesin viidennen kierroksen varaus vuodelta 2019.

– Kyseessä on työteliäs ja luisteluvoimainen hyökkääjä, joka tuo leveyttä meidän hyökkäykseen. Slepetsillä on potentiaalia tuloksentekoon. Hänen tulonsa ansiosta keskinäinen kilpailu kasvaa, mikä on kevättä silmällä pitäen hyvä asia, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho sanoo tiedotteessa.

Slepets matkustaa Ouluun tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Hän liittyy Kärppien vahvuuteen keskiviikon harjoituksissa.